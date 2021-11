Classement des équipes les plus détestées de la NFL

La saison 2021 de la NFL est à mi-parcours, et bien qu’il y ait eu beaucoup de changements en ce qui concerne les meilleures équipes de la NFL au cours des 30 dernières années, il y a certaines choses qui restent les mêmes. BetOnline.ag a récemment mené une enquête Twitter qui a compilé des tweets géolocalisés du début de la pré-saison jusqu’au dimanche soir de la semaine 6. La société a déterminé les équipes les plus détestées de la NFL après avoir analysé plus de 400 000 tweets contenant des phrases négatives sur les équipes.

On pourrait penser que l’équipe la plus détestée de la NFL est les Buccaneers de Tampa Bay puisque Tom Brady est le quart partant. Les Buccaneers sont sur la liste mais ne sont pas l’équipe la plus détestée en fonction du nombre d’États. Et cela conduit à la question de savoir combien de personnes détestent encore les New England Patriots ? Croyez-le ou non, les Patriots ne sont pas aussi détestés qu’ils l’étaient lorsque Brady était sur la liste. Et s’il s’agit d’une équipe surprenante qui est en tête du classement, il pourrait s’agir des Jets de New York étant donné qu’ils n’ont pas remporté de titre depuis 1968. Voici un aperçu du classement des équipes les plus détestées par BetOnline.ag.

Cowboys de Dallas : 8 États

(Photo : Tom Pennington/.)

Ce n’est pas une grande surprise compte tenu de la popularité des Cowboys au fil des ans. Même lorsque les Cowboys perdent, les fans de la NFL adorent les détester parce qu’ils sont appelés « l’équipe de l’Amérique ». Et le fait qu’ils soient l’une des meilleures équipes de la NFL cette année fait que les fans les détestent encore plus.

Buccaneers de Tampa Bay : 6 États

(Photo : Rob Carr/.)

Tout tourne autour de Tom Brady. Il a signé avec les Buccaneers l’année dernière et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl. Brady a maintenant remporté sept titres du Super Bowl et continue de recevoir une tonne d’éloges pour sa carrière. Mais cela a également conduit les fans de la NFL à vouloir que les Buccaneers perdent chaque fois qu’ils sont sur le terrain.

Green Bay Pakcers : 6 États

(Photo : Stacy Revere/.)

Les Packers ont une solide base de fans qui voyage bien pour les matchs à l’extérieur. En plus d’être un concurrent du Super Bowl presque chaque année depuis que Brett Favre était sous le centre dans les années 1990, les fans de la NFL en ont assez du vert et de l’or.

Raiders de Las Vegas : 5 États

(Photo : Rich Graessle/Icon Sportswire via .)

Les Raiders ont une base de fans intense qui a entraîné beaucoup de réactions négatives. Cela fait depuis 1983 que les Raiders ont remporté un Super Bowl et c’était à ce moment-là qu’ils étaient à Los Angeles. Mais cela n’a pas empêché les fans de la NFL de montrer beaucoup de haine envers l’argent et le noir.

Eagles de Philadelphie : 4 États

(Photo : Mitchell Leff/.)

Les fans des Eagles sont également un groupe intense, et c’était à son apogée lorsque l’équipe a remporté le Super Bowl en 2017. Maintenant, les Eagles ont du mal à trouver des victoires, mais avec la base de fans brutale envers leur propre équipe, cela a conduit aux fans de la NFL qui ne ressentent pas vraiment les Eagles.

Jets de New York : 4 États

(Photo : Rich Graessle/Icon Sportswire via .)

C’est un peu surprenant étant donné que les Jets n’ont pas remporté de Super Bowl depuis plus de 50 ans. Il y a une forte base de fans à New York mais ce n’est pas aussi intense que les Cowboys ou les Packers. Cela pourrait être le fait que les Giants de New York ont ​​eu plus de succès et que les fans de la NFL ne peuvent pas soutenir l’équipe malgré sa riche histoire.

Reste du terrain

(Photo : BetOnline.ag)

49ers de San Francisco : 3 états

Rams de Los Angeles : 3 états

Seahawks de Seattle : 2 états

Steelers de Pittsburgh : 2 états

Ravens de Baltimore : 2 états

Patriots de la Nouvelle-Angleterre : 2 États

Chargers de Los Angeles : 1 État

Chefs de Kansas City : 1 état

Bears de Chicago : 1 État

