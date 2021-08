Classement des hôpitaux Apollo – Acheter : Un spectacle opérationnel fort par l’entreprise

La plate-forme 24×7 est mieux placée par rapport à ses pairs compte tenu de l’offre de services étendue.

Les résultats d’APHS au T1FY22 étaient en avance sur nos estimations, avec des ventes/Ebitda/bénéfice ajusté en avance de 9 %/16 %/16 %. Les ventes et l’Ebitda ont été supérieurs à nos estimations dans tous les segments en raison de la pandémie de COVID et de la campagne de vaccination à travers le pays. Le taux d’occupation global des hôpitaux s’est amélioré en glissement trimestriel de 63 % à 67 %.

Les patients COVID-19 représentaient environ 24 à 26 % des revenus des services de santé. Les vaccinations contre le COVID-19 ont représenté 1,9 milliard de roupies du chiffre d’affaires global de l’entreprise. AHLL a également bénéficié de la vaccination et a enregistré ses marges d’Ebitda et d’Ebitda les plus élevées jamais enregistrées. Les marges d’Ebitda back-end de la pharmacie (hors coûts d’exploitation d’Apollo 24h/24 et 7j/7) se sont améliorées de 38 pb en glissement trimestriel grâce à une forte croissance du chiffre d’affaires et à une augmentation des ventes de marques de distributeur.

Apollo 24/7 : les dépenses d’exploitation ont augmenté en glissement trimestriel. Mgmt s’attend à un chiffre d’affaires annualisé de 50 à 60 millions de dollars d’Apollo 24/7 d’ici la fin de l’exercice 22. Actuellement, la société effectue 2 000 à 3 000 téléconsultations et environ 30 000 accouchements en pharmacie par jour. En outre, la société a ajouté plus de 4,7 millions de nouveaux utilisateurs au cours du trimestre.

Modification des estimations : nous augmentons le BPA de l’exercice 22F de 28 % en raison de la pandémie. Notre estimation pour FY23F BPA est légèrement augmentée de 2%.

Évaluation : Nous continuons d’aimer le récit sur APHS, car il présente un jeu complet sur India Healthcare. L’activité hospitalière a la possibilité de croître de manière organique et inorganique. La société a considérablement étendu sa présence dans le commerce de détail et est la plus grande chaîne de pharmacies organisée du pays, et étend également sa présence dans le diagnostic. L’amélioration constante de la marge d’Ebitda de la pharmacie et de l’AHLL est encourageante. Nous considérons la plate-forme numérique 24h/24 et 7j/7 comme un catalyseur de croissance pour les segments d’activité existants de l’entreprise. Le récit sur les soins de santé numériques a gagné du terrain. La plate-forme 24 × 7 est mieux placée que ses pairs compte tenu de l’offre de services étendue.

Maintenir l’achat : sur la base de l’évaluation SOTP des segments d’activité, nous voyons une fourchette de juste valeur de 3 908 à 5 009 Rs. Notre TP implique un multiple de 28,2x EV/Ebitda à terme à un an contre 25x plus tôt. Notre attente d’une croissance soutenue et de conditions de marché favorables nous amène à placer TP vers l’extrémité supérieure de la fourchette d’évaluation.

