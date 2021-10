Classement des joueurs du Clasico : Barcelone 1 – 2 Real Madrid ; 2021 La Liga

Il n’y aurait pas de bricolage d’Ancelotti avant le plus grand match de son deuxième règne à la tête du Real Madrid. Lucas Vazquez et Rodrygo ont chacun gardé leur place sur le flanc droit, les Kroos-Casemiro-Modric se battant toujours fort dans un Clasico 2021. L’équipe n’est jamais vraiment sortie de la deuxième vitesse, mais n’a jamais eu à le faire pour gagner le match. Vinicius Junior était mortel en transition, Alaba était un rocher dans le dos et Kroos contrôlait le tempo du match. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—6 : Bâclé avec le ballon à ses pieds. A écrasé une passe lobée du pied droit à Lucas Vazquez et a mis Militao dans des situations difficiles sous pression. Jamais vraiment troublé par Barcelone autre que le coup Dest a skié au-dessus du bar.

Lucas Vazquez—7 : Début de match horrible, passant le ballon hors des limites à deux reprises et commettant des tacles tardifs sur Fati et Memphis, mais comme tant d’autres, il a résisté au début nerveux et a grandi dans le match. Sa seconde mi-temps a été brillante et a marqué le but vainqueur pour marquer la performance.

Eder Militao—6,5 : Tourné par Memphis en première mi-temps menant à l’énorme raté de Sergino Dest. Malgré quelques mauvais paris, il a bien chronométré la plupart de ses interceptions et a assez bien réussi avec le ballon sous pression.

David Alaba—9 : Un monstre absolu et un joueur qui gagne rapidement le droit de porter le n°4 du Real Madrid. A marqué un golazo – en commençant le jeu en remportant le ballon de Memphis juste à l’extérieur de la surface, puis en sprintant sur 90 mètres sur le terrain pour lancer un ballon dans les 90 supérieurs. En outre, a eu un bloc décisif dans la surface sur un tir d’Ansu Fati dans le première moitié.

Ferland Mendy—7 : Aucune joie pour Dest ou Gavi avec Ferland Mendy à l’arrière gauche. La seule fois où il a été battu, c’était dans les 90 minutes et plus pour l’aide de Dest à Aguero.

Casemire—5,5 : Très mauvaise performance sur le ballon, avec pas moins de 4 passes mal placées dans la moitié de terrain du Real Madrid dans les 45 premières minutes. Mais avec Casemiro, il s’agit toujours d’une analyse coûts-avantages, et ses interventions défensives et son doublement sur les ailes ont été cruciaux pour tenir le Barca à distance.

Luka Modric—7 : Carlo a trop demandé au Croate avec le milieu de terrain central chargé de suivre à la fois Busquets et Frankie De Jong en fonction de l’endroit où se trouvait le ballon sur le terrain. A eu une bonne bataille avec Frankie De Jong et à plusieurs reprises a été la grâce salvatrice pour Militao et Vazquez d’être leur balle de sortie lorsqu’ils sont sous pression dans le dos.

Toni Kroos—8,5 : Sans aucun doute, l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Son sang-froid et son calme lors des matchs à enjeux élevés offrent à l’équipe un répit et lui permettent de retrouver sa forme et de conserver la possession pour de plus grands tronçons.

Rodrygo va—6.5 : Comme beaucoup d’autres Les joueurs madrilènes ont eu du mal à entrer dans le match au début, mais son rôle s’est progressivement accru au fur et à mesure que le match avançait. A été crucial dans le but d’Alaba, obtenant une passe décisive pour la deuxième année consécutive au Camp Now.

Vinicius JR-9 : Absolument dévastateur en contre-attaque. Mingueza et Eric Garcia ont vécu une période torride face au jeune Brésilien. Sa confiance était au plus haut et aucun joueur de Barcelone ne pouvait l’approcher. Quatre dribbles terminés et six fautes commises – les deux sommets du match.

Karim Benzema—6,5 : Très lent à entrer dans le jeu, mais a progressivement fait chuter sa marque en profondeur pour connecter le milieu de terrain et attaquer. Géré 2 passes clés et bien combiné avec Modric et Vinicius Junior. A eu l’une des meilleures opportunités du match après avoir reçu un ballon dans la surface de Modric, mais sa volée était juste à Ter Stegen.

Remplacements :

Fede Valverde—N/A : A dû être remplacé juste après son entrée en fonction en raison d’un affrontement de têtes avec Gerard Pique.

Marco Asensio—7 : Il a eu un moment de transition et il en a profité. A utilisé sa vitesse pour profiter de l’ensemble dans la ligne de fond de Barcelone. Il s’est dirigé vers le but et a décoché un tir que Ter Stegen n’a pu que parer, Lucas Vazquez rassemblant le but via un tacle glissé.

Dani Carvajal—N/A : Joué les cinq dernières minutes pour clore le match.