Classement des matchs du vendredi matin de génial à génialiste

Après ce qui a semblé être des journées interminables d’entraînements et de prises de vue, la 43e Ryder Cup est enfin prête à démarrer vendredi matin… et maintenant nous savons quels seront les quatre matchs d’ouverture… et ils sont tous géniaux.

Je veux dire, ces quatre premiers matches vont m’empêcher de dormir ce soir. Tous sont parfaits. Tous sont du feu. Tous sont tout simplement les meilleurs.

Les matchs du vendredi matin sont des quatuors, ce qui signifie qu’il s’agit d’un format de tir alternatif. Bryson DeChambeau n’a pas fait la coupe pour les Américains, ce qui était attendu car il n’est pas vraiment adapté à ce format. Je m’attends absolument à le voir dans l’après-midi quatre balles vendredi et samedi.

Nous découvrirons les matchs du vendredi après-midi plus tard vendredi matin, lorsque les matchs du matin touchent à leur fin.

Classez ces matchs d’ouverture, voulez-vous ?

J’aime tellement ce couple américain. DJ, à 37 ans, est le plus vieux de l’équipe (ce qui est dingue) et joue souvent avec l’émotion d’une vieille sneaker qui passe ses jours et ses nuits au fond de votre placard. Je dois penser que l’énergie de Morikawa apportera quelque chose de différent chez DJ et j’ai hâte de voir comment cela se déroulera. DJ est un bombardier, Morikawa, double vainqueur majeur à seulement 24 ans, est l’un des meilleurs joueurs de fer au monde. J’adore ce jumelage. C’est tellement bon. Casey et Hovland sont similaires à la manière de l’ancien et du nouveau, mais je pense qu’ils seront dominés par les Américains.

Ce sera le deuxième groupe à sortir le matin.

J’ai adoré que le capitaine américain Steve Stricker ait ajouté Berger à l’équipe avec l’un des choix de son capitaine. Je l’ai encore plus aimé quand j’ai vu cette citation de Berger jeudi :

❤️ ceci de @DanielBerger59 : “Je pense que je suis féroce. Je suis compétitif. Je pense que j’ai eu un avant-goût de l’environnement de l’équipe à la Presidents Cup (2017), et cela a fait ressortir un côté différent de moi que j’ai fait ‘ Je ne sais vraiment pas ce que j’avais, alors j’imagine que ça va être 100 fois. » – Adam Schupak (@AdamSchupak) 23 septembre 2021

C’est exactement le type de sang jeune dont Team USA a besoin. Koepka semble en assez bonne santé et je pense que jouer avec un mec qui sera excité l’aidera aussi. Ce sont aussi tous les deux des gars de l’État de Floride, ce qui ne veut pas vraiment dire quoi que ce soit, ils ont un lien commun et c’est toujours bon pour les coéquipiers.

Lee Westwood dispute sa 11e Ryder Cup, ce qui est incroyable, mais à 48 ans, cela ne me dérange pas de voir son nom être appelé par Team Europe dans n’importe quel type de match au cours des trois prochains jours.

Ce sera le troisième groupe à sortir le matin.

J’adore ces deux recrues américaines qui font à nouveau équipe après qu’elles semblaient bien jouer ensemble à la Presidents Cup en 2019 et je pense qu’elles seront capables de faire face à toute folie et énergie que Rory et Poulter leur lancent.

Poulter, bien sûr, est une légende de la Ryder Cup qui est connue pour faire d’énormes putts dans cet événement et joue avec une tonne de cœur et une cargaison d’émotions. Je pense que Cantlay et Xander veulent être comme ça et les voir affronter ces deux grands noms va être une télévision fantastique.

Cantlay a récemment remporté la FedEx Cup et Schauffele a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques le mois dernier, donc le mot «rookie» ne signifie pas vraiment grand-chose pour moi ici.

Ce sera le quatrième groupe à sortir. Quel banger d’un appariement final.

PAIRE D’OUVERTURE SAINTE, FANS DE GOLF !!!!

Mon cœur a raté un battement quand j’ai vu ce match pour la première fois. JT et Spieth contre Rahm et Sergio. Pour commencer la 43e Ryder Cup. Bon Dieu, jetez tous vos plans et regardez chaque plan de ce combat des poids lourds.

Je pourrais continuer encore et encore sur ce match mais vraiment, c’est JT AND SPIETH VS. RAHM ET SERGIO.

À LA SORTIE DE LA PORTE.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Ryder Cup 2021 : alignement complet de l’équipe des États-Unis

