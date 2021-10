Classement des meilleures villes de baseball aux États-Unis en 2021

La Série mondiale 2021 est en cours entre les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston, et les deux équipes jouent dans des villes de baseball fortes. WalletHub a récemment publié son classement des meilleures villes de baseball aux États-Unis ainsi que sa plongée plus profonde dans les World Series de cette année. Le point de vente a également publié quelques mini-classements, et Houston et Atlanta font partie des cinq équipes MLB les plus performantes.

« Afin de déterminer les meilleures villes pour les fans de baseball, WalletHub a comparé 332 des villes américaines les plus peuplées sur la base de 31 mesures clés, qui sont répertoriées ci-dessous avec leurs pondérations correspondantes », indique la méthodologie de WalletHub. « Chaque métrique a été notée sur une échelle de 100 points, avec un score de 100 représentant les conditions les plus favorables pour les fans de baseball. Pour notre échantillon, nous avons choisi des villes avec au moins une Ligue majeure de baseball (MLB), une Ligue mineure de baseball (MiLB) ou l’équipe de baseball universitaire (NCAA) ».

Wallethub poursuit en disant qu’il a regroupé les villes par division et attribué des poids à une catégorie divisionnaire en fonction de sa popularité parmi les fans. Atlanta et Houston ont fait la coupe, mais l’une des villes est-elle classée n ° 1 ? Voici un aperçu des 20 meilleures villes de baseball du pays.

1. New-York

New York est la patrie des Yankees et des Mets, et les deux équipes ont remporté au total 29 titres de la Série mondiale. Les Yankees ont remporté 27 de ces championnats, le dernier en 2009. Le dernier titre des Mets remonte à 1986.

2. Los Angeles

Comme New York, Los Angeles compte deux équipes MLB, les Dodgers et les Angels. Les Dodgers ont remporté les World Series l’an dernier et ont atteint le NLCS cette saison. Les Angels abritent deux des meilleurs joueurs de la MLB – Mike Trout et Shohei Ohtani.

3. Saint-Louis

St. Louis est la patrie des Cardinals qui ont remporté 11 titres de la Série mondiale. Certains des joueurs légendaires qui ont porté l’uniforme des Cardinals sont Lous Brock, Stan Musial et Ozzie Smith. En plus de 19 championnats de la Série mondiale, les Cardinals ont remporté 19 fanions de la Ligue nationale.

4. Atlanta

Comme mentionné, les Braves jouent dans les World Series de cette année et cherchent à remporter leur premier titre depuis 1995. Les Braves sont devenus « l’équipe américaine » dans les années 1990 après avoir participé à cinq World Series pendant cette période. Le joueur le plus emblématique est Hank Aaron, décédé plus tôt cette année.

5. Boston

Les Red Sox de Boston ont remporté quatre World Series depuis 2004 et ont atteint l’ALCS cette année. Certains des joueurs légendaires qui ont eu un impact majeur avec les Red Sox sont Ted Williams, Carl Yastrzemski, Carlton Fisk et David Ortiz.

6. Chicago

Chicago est une autre ville qui compte deux équipes de baseball : les Cubs et les White Sox. Les Cubs ont remporté la Série mondiale en 2016, leur premier titre depuis 1908. Les White Sox ont remporté la Série mondiale pour la dernière fois en 2005, et c’était leur première victoire en championnat depuis 1917.

Reste du terrain

7. Minneapolis

8. Oakland

9. Cleveland

10, San Francisco

11. Cincinnati

12. Philadelphie

13. Pittsburgh

14. Saint-Pétersbourg

15. Houston

16. Milwaukee

17. Arlington

18. San Diego

19. Kansas City

20 . Denver

