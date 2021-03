Classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions 2020-21

31/03/2021

À 08:26 CEST

La UWCL commence les tours de qualification les plus intéressants du continent. À ce jour, huit équipes se battent pour le championnat: le Bayern Munich, le Barça, Chelsea, Manchester City, l’Olympique de Lyon, le PSG, Rosengard et Wolfsburg. Les grands footballeurs européens cherchent à devenir le meilleur buteur de la compétition.

Actuellement, il dirige ce championnat particulier Jenni belle, Footballeur du Soccer Club Barcelona, ​​avec cinq buts. Très proche d’elle sont Jelena & Ccaron; ankovi & cacute;, Sanne Troelsgaard, Melvine Malard et Sam Mewis, avec quatre. Les deux premiers jouent respectivement pour Rosengard et Malard et Mewis, pour Lyon et City.

Rien n’est encore décidé. Avec 3 buts, il y a des footballeurs de la stature de Kirby, Martens, Lina, White ou Renard. En l’absence de quatre matchs pour la résolution de l’UWCL, n’importe lequel d’entre eux pourrait devenir le meilleur buteur.

Compte tenu des éditions précédentes, Ada Hegerberg est la meilleur buteur historique. Il a atteint 53 buts après être passé par Stabæk, Turbine Potsdam et Lyon. Ils la suivent Anna Mittag avec 51, Conny Pohlers avec 48, Eugénie Le Sommer avec 47, Martha avec 46 et Camille Abily avec 43.

Ada a réussi à être la meilleure buteuse des saisons 2015-2016 et 2017-2018, dans les deux campagnes, elle faisait partie de l’Olympique de Lyon, une équipe qui a soulevé l’UWCL à six reprises. Lors de la dernière édition, ils partageaient le podium Vivianne Miedema, Emueje Ogbiagbevha et Berglind Thorvaldsdóttir. avec 10 points. Et celui de la saison 2018-2019 il l’a pris Pernille Harder avec 8 buts.

CLASSEMENT DES CHAMPIONS CLASSEMENT 2020/21

Jenni Hermoso (Barcelone). 5 butsJelena & Ccaron; ankovi & cacute; (Rosengård). 4 buts de Melvine Malard (Lyon). 4 buts de Sam Mewis (Manchester City). 4 buts Sanne Troelsgaard (Rosengård). 4 buts Anna Anvegård (Rosengård). 3 buts Lineth Beerensteyn (Bayern). 3 buts Lina Dallmann (Bayern). 3 buts Beth England (Chelsea). 3 buts Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain). 3 buts