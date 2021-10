Classement des meilleurs jeux de sport mobiles gratuits en ce moment

Le snowboard n’a jamais été aussi cool sur mobile qu’avec Snowboard Party World Tour. Ceux qui ont joué à Amped et SSX vont se régaler, car c’est le plus proche de celui-ci qui peut être joué en déplacement. Du point de vue graphique, c’est juste, la bande-son de style pop-punk s’adapte aux rythmes du jeu et les commandes sont en fait assez fluides. Il existe quatre modes de jeu : Time-Attack, Freestyle, Big Air (haute vitesse, centré sur les figures, orienté saut) et Halfpipe. Il existe également un mode multijoueur pour affronter d’autres joueurs.

Si vous voulez l’alternative gratuite, vous pouvez l’obtenir à la fois dans l’App Store et sur Android, et si vous l’aimez, vous pouvez obtenir la version Pro pour 4,99 $ pour iOS ou Android. Tous ceux qui recherchent une version plus détendue mais tout aussi stimulante, n’hésitez pas à jeter un œil au Snowboarding The Fourth Phase, sponsorisé par Red-Bull.