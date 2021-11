Classement des meilleurs jeux PS4 mis à niveau pour jouer sur la PS5

Alors que le lancement de No Man’s Sky a été l’un des plus désastreux de l’histoire des jeux, il est né des cendres d’un échec et est désormais considéré comme l’un des meilleurs jeux de survie du moment. Plus le temps passe, mieux c’est.

Sur PS5, cela s’applique encore plus, en raison de la façon dont Hello Games a optimisé le jeu spécifiquement pour jouer sur les points forts de la console. Avec une résolution 4K cristalline et 60 images par seconde, il est beau et fluide. Ajoutez les temps de chargement améliorés et les paramètres personnalisés pour le retour haptique du DualSense – bang, vous avez une étoile.

En apparence, cela ressemble à une mise à niveau décente, mais lorsque vous le comparez à un PC monstrueux, il peut même le battre. La PS5 parvient à traiter toutes les textures mises à jour et les paramètres logiciels qui permettent un feuillage et des créatures plus denses, de meilleures animations, des effets d’éclairage et bien plus encore. Et le DualSense parvient à le clouer en vous donnant l’impression de marcher sur le gravier, l’herbe, de nager vous-même dans l’eau.

Oh, et avons-nous mentionné? Tout est gratuit.