Classement des options d’Ancelotti pour son onze de départ après l’épidémie de Covid au Real Madrid

La récente épidémie de Covid-19 au Real Madrid a laissé le club dans une situation quelque peu difficile. Luka Modric, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Gareth Bale, Marcelo et Lunin ne seront pas disponibles pour les prochains matchs, donc l’entraîneur Carlo Ancelotti sera obligé de faire quelques rotations lorsque Madrid affrontera Cadix dimanche prochain et l’Athletic Bilbao le mercredi suivant. De plus, Carvajal se remet toujours de la fatigue musculaire qu’il a contractée contre l’Atletico, il semble donc qu’il ne sera pas prêt à jouer le match de dimanche.

Voici la liste des options d’Ancelotti concernant son onze de départ, classé :

Vazquez comme arrière droit, Camavinga remplaçant Modric et Valverde sur l’aile droite. Nacho est un meilleur défenseur que Vazquez mais ce dernier devrait être très bien contre Cadix étant donné que le match se joue au Bernabeu. Changer Vazquez avec Nacho pour le match à Bilbao aurait du sens, cependant. Camavinga et Valverde renforçant la ligne de milieu de terrain pour remplacer Modric seront probablement le choix d’Ancelotti à l’avenir étant donné que tous les Asensio, Rodrygo et Bale sont absents.

Nacho comme arrière droit, Valverde remplaçant Modric et Vazquez sur l’aile droite. Cette unité pourrait être bien contre l’Athletic, mais ils manqueront de créativité pour le match de dimanche contre Cadix, où l’équipe andalouse devrait s’asseoir et forcer le Real Madrid à se créer des occasions.

Peter Federico sur l’aile droite. Ce sera probablement une solution populaire parmi les fans, mais Federico n’a même pas encore fait ses débuts dans la première équipe et le déployer comme partant à un moment aussi crucial de la saison pourrait être trop risqué. Cependant, le jeune ailier droit aura probablement une chance lors des prochains matchs de la Copa del Rey.

Ce sont les solutions les plus probables d’Ancelotti à l’épidémie de Covid en cours à Madrid. Il y a quelques autres combinaisons, comme Camavinga au lieu de Valverde dans l’option numéro 2 ou Nacho à la place de Vazquez dans l’option 1. Eden Hazard pourrait également jouer sur l’aile droite, mais ce n’est pas une place naturelle pour lui et Ancelotti n’a pas été donner des minutes ces derniers temps.

Pourtant, Ancelotti jouera probablement la sécurité et déploiera l’option numéro 1 telle qu’elle est, du moins lorsque Los Blancos accueilleront Cadix dimanche dans ce qui devrait être un match gérable. La visite à San Mames sera très différente et Madrid devra trouver un moyen de s’occuper des affaires sans certains de ses joueurs cruciaux.