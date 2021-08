Classement des performances les plus obsédantes de Nicole Kidman

Personne n’a joué un kidnappeur d’enfants, un tueur en série séduisant et une mère hantée comme Nicole Kidman. Et oui, nous rejoindrions toujours n’importe quel culte qu’elle dirige !

Kidman, lauréat d’un Emmy et d’un Oscar, a laissé le public deviner dans des thrillers psychologiques comme Big Little Lies et The Undoing, mais les manières sorcières de Kidman ne se sont pas seulement limitées au petit écran. Le destroyer a prouvé que Kidman ne peut faire aucun prisonnier en tant que détective LAPD en deuil, tandis que Kidman s’est ensuite transformé de manière transparente en présentateur de FOX News Gretchen Carlson pour le scandale inquiétant de harcèlement sexuel réel dans Bombshell de 2019. Et comment pouvons-nous oublier la représentation parfaite de Kidman du conjoint “idéal” dans Stepford Wives?

Kidman est tellement bon à jouer endommagé, cassé et mauvais qu’il est presque impossible de choisir notre préféré parmi ses rôles effrayants et mémorables. Et disons simplement que son tour en tant que mystérieux gourou de la retraite de bien-être Masha Dmitrichenko dans la série très attendue, Nine Perfect Strangers, dont la première aura lieu le 18 août, promet d’être son personnage le plus excitant à ce jour. Mais non, ce n’est pas la première fois que Kidman a un accent russe !