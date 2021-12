Classement des personnages de Smash Bros., de Sora à Sephiroth

Peut-être l’une des intros les plus longues ici, l’ouverture d’Isabelle est trop mignonne. Nous la voyons errer dans un bureau, s’occupant de tâches tout en contemplant l’idée de devenir maire, car le villageois est préoccupé par Super Smash Bros. Ultimate. Ce que j’aime le plus là-dedans, outre son choc de recevoir une invitation, c’est à quel point nous faisons connaissance intimement avec Isabelle. Voici un Shih Tzu adorable, sympathique, respectable et bien rangé. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer dans le personnage préféré d’Animal Crossing de tout le monde?

Beaucoup de ces ouvertures sont cool isolément, mais quelques-unes d’entre elles laissent beaucoup à désirer dans leur totalité. Pourtant, avec la fin de Super Smash Bros. Ultimate et la fin de la série dans son ensemble, il est agréable de se rappeler qui a été ajouté au bagarreur croisé et à quoi ressemblait cette introduction. Alors, voici Masahiro Sakurai et sa talentueuse équipe de développement pour avoir créé un jeu helluva. Maintenant, quelqu’un peut-il dire à Sakurai de se retirer et de faire déjà une sacrée pause ?