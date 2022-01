Classement des pilotes de F1 2021 #13 : Daniel Ricciardo · .

Le pilote le plus difficile à positionner au classement de cette année doit être celui qui a remporté le Grand Prix d’Italie moins de quatre mois après avoir été doublé par son coéquipier à Monaco.

Daniel RicciardoBattre son coéquipier en qualifications7/22Battre son coéquipier en course6/20Courses terminées21/22Tours passés devant son coéquipier364/1199Marge de qualification0.36Points115

La première saison de Daniel Ricciardo en tant que pilote McLaren a été marquée par de tels contrastes. Il ne fait aucun doute que le pilote qui a dirigé ce classement il y a cinq ans reste immensément talentueux et capable. Mais il a eu du mal à rendre justice à ses capacités dès le départ et, contrairement à d’autres qui ont changé d’équipe pendant la morte-saison, tels que Carlos Sainz Jnr et Sergio Perez, n’a jamais vraiment réussi à s’en sortir.

Des erreurs de détail de Lando Norris lors d’une succession de séances de Q3 au cours des premières courses ont permis à Ricciardo de se placer devant son coéquipier lors de plusieurs des premières manches. Mais lorsque Norris s’est retrouvé derrière Ricciardo au début de la procédure à Imola, a été salué par son coéquipier et a été projeté au loin, il était clair que le nouveau venu avait encore beaucoup à trouver dans le MCL35M.

Le Portugal a donné une autre indication claire que tout n’allait pas bien. Non seulement parce que Ricciardo n’a pas dépassé la Q3, ou que l’ampleur de son déficit par rapport à son coéquipier était de l’ordre d’une seconde complète mais, comme il l’a admis, parce qu’il semblait perdre du temps partout plutôt que dans un seul domaine. .

Au fur et à mesure que la saison se déroulait, les pistes avec des zones de freinage fréquentes avaient tendance à montrer que Ricciardo était le moins compétitif. Des parcours plus rapides lui convenaient mieux, notamment le Circuit de Catalunya, le seul endroit où il a mené Norris chez lui avant les vacances d’été.

Son retour à la voiture a commencé de manière prometteuse à Zandvoort, où il s’est bien qualifié. Puis à Monza, les cartes sont tombées pour lui magnifiquement.

Ricciardo n’était qu’à six millièmes de seconde de Norris lors des qualifications – et furieux de l’occasion manquée – mais a saisi toutes les chances que lui offraient la course de qualification de sprint et le grand prix, menant froidement l’équipe à un doublé choc. L’une des grandes questions sans réponse de la saison 2021 est de savoir quel genre de combat nous aurions pu voir ce jour-là si Max Verstappen n’avait pas subi un arrêt au stand lent et avait mis fin à la course sur son ancien coéquipier Red Bull.

Après ce record, Ricciardo n’a pas pu égaler le niveau de performance de Norris à Sotchi. Mais il a compris plus vite que son jeune équipier que la dégradation des conditions en fin de course nécessitait un passage aux pneumatiques intermédiaires, et il est donc revenu en tête. Mais c’était la dernière fois qu’il l’avait fait de toute la saison, sauf à Djeddah, où Norris n’a pas eu de chance avec un drapeau rouge précoce.

La victoire de Monza n’était que le point culminant, bien qu’elle soit brillante. En Formule 1, la performance pure et simple est la mesure ultime, et la saison 2021 de Ricciardo ne peut donc pas être considérée comme un succès à cet égard. Cependant, il mérite du crédit pour sa persévérance et sa positivité, même lorsqu’il a admis se sentir de plus en plus exaspéré par sa situation, sans parler de sa retenue qui a empêché cette frustration de se traduire par des erreurs sur la bonne voie.

Cela laisse place à l’optimisme que, s’il clique avec la nouvelle McLaren comme il ne l’a pas fait avec la voiture de cette année, nous devrions revoir quelque chose comme le Ricciardo d’autrefois en 2022.

