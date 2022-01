Classement des pilotes de F1 2021 #14 : Kimi Raikkonen · .

Dans sa 19e et dernière saison en tant que pilote de Formule 1, il n’a pas toujours été facile de reconnaître Kimi Raikkonen comme le champion qu’il est.

Mais sa force principale – ce rythme de course solide comme le roc – était encore bien visible. Il en était de même pour ses départs toujours superbes, qui lui ont valu plus de deux positions par course en moyenne.

Ils en avaient besoin, car il donnait beaucoup trop le samedi. Antonio Giovinazzi l’a surpassé par un ratio de plus de deux pour un, ce qui a tout simplement laissé à Raikkonen trop de choses à faire dans une voiture qui était huitième plus rapide dans ses meilleurs jours.

Après cinq courses, Raikkonen n’était pas encore inscrit au tableau des scores. Mais à Bakou, il a profité brillamment d’une période de Safety Car à mi-course pour doubler la Mercedes de Valtteri Bottas, rien de moins, et l’a conservée jusqu’au drapeau.

Raikkonen a ajouté un autre point en Hongrie, malgré un enchevêtrement avec Nikita Mazepin dans les stands lorsqu’Alfa Romeo l’a sorti trop rapidement du stand. Raikkonen n’était pas du genre à le prendre à la légère lorsque son équipe a glissé, lui apportant l’une de ses critiques radiophoniques cinglantes après un trop grand nombre de rencontres avec un système de boissons qui se comporte mal à la fin de l’année.

Il a raté deux courses après la pause estivale lorsqu’il a été testé positif au Covid-19. Mais à son retour, il a connu sa meilleure forme de la saison.

A Sotchi, Raikkonen a devancé Giovinazzi et a réussi le passage aux pneus intermédiaires en fin de course pour la huitième place. Il avait le rythme pour un autre top 10 dans une ville humide d’Istanbul, mais Giovinazzi n’était pas disposé à coopérer lorsqu’on lui a dit de laisser passer son coéquipier et, par conséquent, n’a pas surpassé Esteban Ocon en difficulté pour une place dans le top 10 dans le dernier tour.

Cependant, Raikkonen a de nouveau remporté la huitième place au Mexique après une autre de ses meilleures performances en qualifications et malgré un départ quelque peu compromis qui l’a obligé à repasser George Russell.

Raikkonen était en pleine forme à Sotchi. Le reste de la saison était en grande partie un cas où la voiture n’était pas assez rapide pour marquer des points ou, de temps à autre, des erreurs de l’équipe ou du pilote. Quelques-unes de ces dernières étaient manifestement des erreurs majeures : sa collision avec Sebastian Vettel à la fin du Grand Prix d’Autriche (il a également trébuché sur son ancien coéquipier Ferrari à Djeddah) et un étrange enchevêtrement avec Giovinazzi au Portugal (qui a conduit le fils de Raikkonen à rappelle à son père : « Tu m’as toujours dit de regarder en avant »).

Aucun pilote n’a commencé autant de courses de F1 que Raikkonen et certains qui ont eu des carrières de longueurs comparables ont dépassé le point auquel ils auraient dû s’arrêter bien avant. Ce n’est pas vrai de lui.

Cependant, il y avait des faiblesses évidentes dans son jeu au moment où il a raccroché son casque. Alfa Romeo doit examiner les performances de course de Raikkonen cette année et le record de qualification de Giovinazzi et refléter le fait qu’avec le meilleur des deux pilotes, ils auraient pu obtenir beaucoup plus de points sur la C41 – peut-être même assez pour battre Williams à la huitième place du championnat.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Kimi Raikkonen ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

