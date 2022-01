Classement des pilotes de F1 2021 #15 : Antonio Giovinazzi · .

Antonio Giovinazzi a connu un début frustrant pour sa troisième (et potentiellement dernière) saison de Formule 1.

Il a couru dans le top 10 à Bahreïn mais un arrêt au stand lent a mis fin à son espoir de marquer des points. Il a raté une autre chance de marquer ses premiers points de la saison à Imola, où il occupait la 10e place après la période du drapeau rouge, mais a été contraint de rentrer aux stands en raison de la hausse de la température des freins.

Les destins se sont également alignés contre lui en Espagne, où il a parié sur un arrêt prématuré au stand pendant une période de Safety Car seulement pour que l’équipe découvre qu’un de ses pneus de remplacement était à plat. Sa journée maudite s’est poursuivie lorsqu’il est revenu sur la piste et qu’il a reçu des informations erronées sur le delta du temps au tour, le retardant davantage.

Le résultat était que Giovinazzi – et Alfa Romeo – auraient pu marquer leurs premiers points de la saison beaucoup plus tôt. Ce sont des points potentiellement précieux perdus au cours d’une année où l’équipe n’a totalisé que 13 – 10 de moins que Williams, huitième – et Giovinazzi a terminé la saison sept derrière son coéquipier.

Giovinazzi a connu une chance misérable au début de l’année. Bien qu’il ait définitivement surpassé son coéquipier un samedi et qu’il ait donc commencé le plus souvent devant lui, Giovinazzi n’a tout simplement pas suffisamment profité de ses opportunités de marquer des points.

Ses performances en qualifications méritent d’être soulignées. Au volant de l’une des trois voitures les plus lentes, Giovinazzi risquait toujours d’éliminer en Q1, mais n’est sorti que six fois, trois de plus que le très apprécié George Russell. Il a battu Raikkonen 13-6 au cours de l’année.

Alors que Raikkonen n’a jamais atteint la Q3 une seule fois, Giovinazzi y est arrivé quatre fois. Il l’a fait à Monaco, l’un de ses meilleurs week-ends de la saison et malgré un saut d’Esteban Ocon pendant la course, Giovinazzi a marqué son premier point de la saison avec la 10e place. Cependant, il n’a ajouté à ce décompte qu’une fois de plus avant la fin de la saison.

Cependant, le rythme de course supérieur de Raikkonen a souvent fait la différence entre la paire Alfa Romeo le dimanche. Cela, ajouté aux malheurs et aux erreurs occasionnelles de Giovinazzi, l’a laissé derrière son coéquipier au classement à la fin de la saison.

Malgré une chute en Q1, Giovinazzi se hisse 11e à Bakou, tandis que Raikkonen marque un point. Giovinazzi a écopé de pénalités lors des Grands Prix d’Autriche et de Hongrie, ce dernier particulièrement intempestif lors d’un week-end où les abandons de nombreuses voitures plus rapides offraient une précieuse opportunité de marquer des points.

A Monza, Giovinazzi a gâché une occasion durement gagnée d’ajouter plus de points. Après être revenu en Q3 vendredi et s’être hissé de deux places à la huitième place sur la grille lors des qualifications de sprint, une collision inutile au premier tour avec Carlos Sainz Jnr a mis fin à ses chances de terminer dans le top 10 à domicile.

Ce week-end était le deuxième consécutif où Robert Kubica a remplacé Raikkonen frappé par Covid et a terminé à une seule place derrière Giovinazzi. Si le résultat de Monza lui revient largement, à Zandvoort la chance n’est pas encore du côté de Giovinazzi : il se qualifie à une belle septième mais recule dans les premiers tours, puis perce une crevaison qui le laisse 14e, plus bas qu’il ne le méritait.

Il a perdu une chance de marquer des points à Monza. Puis Raikkonen est revenu et a immédiatement décroché la huitième place à Sotchi, tandis que Giovinazzi a été coupé par Mick Schumacher au début et a travaillé avec une radio non fonctionnelle qui l’a rendu vulnérable lorsque la pluie est tombée. Sur une piste humide à Istanbul, Raikkonen était clairement plus rapide mais Giovinazzi hésitait à répondre aux appels de son équipe pour laisser passer l’autre Alfa Romeo. Cela a probablement coûté un point à l’équipe.

La manche du Mexique a commencé de manière prometteuse pour Giovinazzi alors qu’il s’est brièvement interposé entre les Ferrari au départ. Il est resté furieux après qu’un arrêt au stand précoce l’a ramené dans la circulation et Raikkonen a ajouté plus de points tandis que Giovinazzi a enregistré sa troisième 11e place consécutive. Son attente pour un deuxième pointage s’est finalement terminée en Arabie saoudite, où il a atteint la Q3 et est revenu neuvième malgré une sortie au quatrième virage.

Il ne fait aucun doute que les deux pilotes Alfa Romeo avaient le potentiel de marquer plus de points en 2021, et que Giovinazzi a parfois été mal servi par la chance. Mais son coéquipier a souvent montré que la voiture avait plus de rythme le jour de la course, et quelques erreurs intempestives de Giovinazzi ont anéanti ses meilleures chances de marquer des points.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 d’Antonio Giovinazzi ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

