Classement des pilotes de F1 2021 #16 : Lance Stroll · .

Hormis sa deuxième année en Formule 1, alors qu’il était jumelé à un rookie, Lance Stroll n’a jamais été le meilleur marqueur de son équipe.

Lance StrollBattre son coéquipier en qualifications8/21Battre son coéquipier en course10/17Courses terminées19/22Tours passés devant son coéquipier623/1144Marge aux qualifications+0.21sPoints34

Mais il a généralement été un finisseur fiable qui obtenait parfois un résultat accrocheur. Comme le podium lors de son huitième départ en F1 ou de sa pole position à Istanbul l’année dernière : quelque chose pour justifier ses sceptiques et vexer les critiques virulents qui se demandent s’il serait en F1 si son père n’était pas propriétaire de son équipe.

Mais bien qu’il fasse partie de la même équipe (bien que rebaptisée) pour la troisième année consécutive, la forme 2021 de Stroll n’a pas suivi le schéma habituel. Oui, il a récolté neuf points, mais tous les résultats remarquables de l’équipe ont été remportés par Sebastian Vettel.

N’était-ce pas normal, compte tenu de l’expérience et du palmarès exceptionnel de Vettel ? Peut-être, mais gardez à l’esprit que Vettel a été largement battu en 2020 par un pilote avec 20 départs de moins à son actif que Stroll.

Quelques courses après avoir rejoint Aston Martin, le nouveau coéquipier de Stroll avait la mesure de lui. Vettel s’est qualifié et a terminé devant Stroll au Portugal malgré le fait qu’il n’avait pas les dernières pièces aérodynamiques de l’équipe.

Dans les courses qui ont suivi, Vettel a saisi l’opportunité de terminer parmi les cinq premiers tandis que Stroll n’a jamais semblé vouloir aller aussi loin. Bien entendu, le deuxième roulage de Vettel en Hongrie (avant sa disqualification pour infraction technique) s’est fait grâce à une erreur colossale de Stroll au départ qui a éliminé Charles Leclerc et Daniel Ricciardo.

La huitième place à Monaco était typique des jours meilleurs de Stroll. Pour être juste envers Stroll, de telles erreurs étaient rares, bien qu’il ait également accidenté sa voiture lors des qualifications à Bakou. Le lendemain, il a de nouveau chuté, cette fois de manière irréprochable à cause d’une défaillance d’un pneu, tandis que Vettel est également revenu deuxième.

Parfois, il avait l’impression que Stroll était devenu un peu trop désireux de garder son coéquipier derrière lorsque l’occasion se présentait. Il a traité Vettel très fermement dans le premier tour à Monza – un peu trop fermement pour un pilote dans la même voiture – en route vers la septième place, ce qui était son meilleur résultat de l’année à ce moment-là. Ils se sont à nouveau emmêlés à Sotchi lorsque Stroll a pataugé alors que la pluie commençait à tomber (il a également fait basculer Gasly).

Comme lors des saisons précédentes, la principale faiblesse du jeu de Stroll était la qualification. Il n’a pas progressé au-delà de la Q1, sept fois, plus de deux fois plus que son coéquipier, se laissant souvent avec plus à faire dans les courses.

Il a compensé une partie de cela avec ses départs (un autre modèle des campagnes précédentes) mais pas avec le même effet spectaculaire que Kimi Raikkonen. Le résultat était que Stroll s’est rarement hissé plus haut que la huitième place sous le drapeau à damier.

Son rythme de course était meilleur et il l’a bien maîtrisé parfois. Ces occasions comprenaient Monaco (où il est passé de la 12e à la huitième, bien que trois places derrière Vettel), la France (récoltant un point après avoir abandonné en Q1 grâce à une violation des limites de la piste), la Grande-Bretagne (huitième après une paire de bons départs) et la Turquie (neuvième).

La meilleure performance de Stroll de la saison est survenue au Qatar, où il a pris l’un de ses meilleurs départs, a profité d’une erreur de Vettel et a pris la sixième place alors que d’autres ont souffert de problèmes de pneus, dans ce qui a dû ressembler à un réalignement karmique pour Bakou. C’était son dernier score dans une saison qui était généralement moyenne avec quelques bas et pas de vrais hauts à classer aux côtés de ceux qui ont rendu ses campagnes précédentes mémorables.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Lance Stroll ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

