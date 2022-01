Classement des pilotes de F1 2021 #17 : Mick Schumacher · .

Mick Schumacher était définitivement le plus rapide des deux pilotes Haas, battant Nikita Mazepin lors des 20 séances de qualification où les deux temps étaient établis.

Mick SchumacherBattre son coéquipier en qualifications20/20Battre son coéquipier en course11/14Courses terminées19/22Tours passés devant son coéquipier590/915Marge de qualification-0,61sPoints0

Que s’est-il passé dans les deux autres ? À ces occasions, Schumacher n’a pas pu participer après s’être écrasé lors des derniers essais et avoir endommagé sa voiture. Ce n’était donc pas exactement une victoire sans faille, mais il ne laissait aucun doute sur celui qui a le plus efficacement utilisé le VF-21 non compétitif.

Classer Schumacher contre des rivaux plus expérimentés dans des voitures plus rapides est une proposition plus délicate car il a rarement eu l’occasion de les faire courir roue contre roue. Il s’est moqué de lui-même à plusieurs reprises pour Nicholas Latifi, le battant de temps en temps lors d’une séance de qualification ou d’une course. En Hongrie, Schumacher a également mené l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi à domicile et a fait preuve d’une belle maîtrise de la course contre Max Verstappen, gardant le Red Bull gravement entravé à distance aussi longtemps qu’il le pouvait.

Comme Schumacher sur-qualifiait de manière décisive son coéquipier la plupart du temps, il devenait impératif pour Mazepin de le devancer au départ s’il voulait avoir une chance de terminer devant. Si Mazepin trouvait son chemin, Schumacher pouvait s’attendre à une réponse dure lorsqu’il passerait inévitablement, comme cela s’est produit à Bakou et à Zandvoort. Sa retenue à ces occasions était impressionnante, tout comme sa passe opportuniste au premier tour sur son coéquipier à Monaco.

En revanche, lorsque Schumacher a terminé le premier tour avec Mazepin ses rétroviseurs, le numéro neuf Haas a rapidement diminué de taille. Ce n’était pas inhabituel pour lui de terminer une demi-minute ou plus sur la route.

Il y a eu des moments où Schumacher a fait ce qui ne peut être décrit que comme des erreurs de débutant. Tourner dans un mur pendant la période de Safety Car à Imola en était un exemple évident. Il s’est également écrasé à Djeddah et s’est emmêlé avec Kimi Raikkonen à Interlagos.

Mais dans ses meilleurs jours, Schumacher a emmené la Haas en Q2, où elle n’a jamais vraiment mérité d’apparaître. Cela est dû à une part de chance au Paul Ricard – il s’est écrasé, déclenchant des drapeaux rouges qui ont empêché d’autres de battre son temps – mais a été pleinement mérité lors d’une session pluvieuse à Istanbul Park. Là, comme à Sotchi, sa marge au tour sur Mazepin était stupéfiante.

Ainsi, alors que la première saison de Schumacher en F1 n’a pas été fluide, il a produit des performances impressionnantes lorsque les circonstances et le châssis le permettaient, et beaucoup s’attendaient à mieux de sa part s’il avait une voiture plus compétitive cette année.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Mick Schumacher ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

