Classement des pilotes de F1 2021 #18 : Nicholas Latifi · .

Nicholas Latifi a atteint une notoriété inattendue – et avec elle, une diffamation épouvantable et injustifiée – pour son rôle dans le déclenchement de la période controversée de la voiture de sécurité qui a décidé du championnat du monde 2021.

Cela s’est produit lorsque Latifi a percuté un mur lors de son 51e tour alors qu’il poursuivait Mick Schumacher. Le pilote Haas avait trouvé son chemin devant la Williams plus rapide, et pas pour la première fois en 2021.

Schumacher a également eu raison de lui plus tôt dans l’année. Latifi est tombé derrière lui au troisième tour au Portugal et a été sur-qualifié par le Haas en Espagne. Pour un pilote de deuxième année, se faire montrer occasionnellement la voie par un rookie dans une machine moins compétitive était loin d’être idéal.

Le début de saison trébuchant de Latifi comprenait également une retraite anticipée à Imola où il est parti dans le premier tour et s’est emmêlé avec l’autre Haas de Nikita Mazepin alors qu’il rejoignait. Mais après quelques courses d’ouverture délicates, Latifi s’en sort un peu mieux lors des manches suivantes.

Russell montrait généralement le chemin à Latifi chez Williams. Il était cependant toujours dans l’ombre de l’autre pilote Williams. Le déficit de Latifi face à George Russell n’a pas été une surprise compte tenu du fossé qui les séparait l’an dernier. Bien qu’il soit à son crédit, il a réduit l’écart avec son coéquipier très apprécié et lié à Mercedes et a même réussi à se qualifier en de rares occasions vers la fin de l’année. Que cela ait été aidé ou non par Russell en utilisant des stratégies plus agressives, c’était un exploit qui semblait hautement improbable il y a 12 mois.

Alors que Russell se rapprochait de plus en plus de la fin de l’attente de Williams pour un point en France et dans les deux courses autrichiennes, Latifi a pris du retard. Il n’a pas eu la chance d’encaisser une pénalité en Azerbaïdjan, mais au Grand Prix d’Autriche, il a écopé d’une sanction de 30 secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes.

Silverstone était meilleur pour lui, puis en Hongrie, il a profité d’un coup de fortune pour ramener Russell à la maison alors que l’équipe a pris les septième et huitième places. Russell s’était qualifié en tête comme d’habitude, mais Latifi s’en est sorti au départ, et une collision au premier tour qui a anéanti plusieurs rivaux plus rapides a aidé à sécuriser leurs points, Russell à ses trousses lorsque le drapeau est tombé.

Latifi a terminé 12e aux qualifications à Spa – son meilleur de l’année, bien que 10 places derrière son coéquipier – il a été élevé à la neuvième place dans la « course » d’un tour raccourcie, prenant un autre point. Pas plus suivi sur le reste de la saison, cependant.

Ces courses comprenaient plusieurs autres éliminations en Q1 – il a totalisé 18 contre trois pour Russell au cours des 22 tours. Zandvoort a été l’une des rares occasions où Latifi a atteint la Q2, avant de s’écraser (tout comme Russell).

Après une course décente jusqu’à la 11e place en Italie (où Russell a de nouveau marqué), Latifi a connu une autre mauvaise passe, s’écrasant alors que la pluie tombait à Sotchi. Il a également filé dans le premier tour à Istanbul et s’est emmêlé avec Lance Stroll au premier virage à Austin.

Bien qu’il y ait eu des signes d’amélioration de la part de Latifi lors de sa deuxième saison de F1, son taux d’incidents était l’un des plus élevés, et les jours où il semblait tirer le meilleur parti de son équipement étaient trop rares.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Nicholas Latifi ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

