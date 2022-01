Classement des pilotes de F1 2021 #19 : Yuki Tsunoda · .

Yuki Tsunoda a terminé sa première campagne de Formule 1 avec le genre de performances qui ont montré pourquoi AlphaTauri a gardé la foi en son dernier nouveau venu.

Yuki TsunodaBattre son coéquipier en qualifications1/20Battre son coéquipier en course3/16Courses terminées18/22Tours passés devant son coéquipier185/963Marge de qualification+0,53sPoints32

Mais entre ses débuts marqués en F1 à Bahreïn et sa quatrième place, meilleure en carrière, à Abou Dhabi, il y a eu de nombreux moments où la patience de l’équipe a dû être mise à l’épreuve par le diplômé de Formule 2.

Le numéro 22 AT02 a franchi les barrières lors des qualifications à Imola et Paul Ricard en Q1, et à nouveau à Bakou, bien qu’à cette occasion, il ait atteint la Q3 pour la première fois. Au total, Tsunoda a abandonné en Q1 – quelque chose qui n’est jamais arrivé à son coéquipier – huit fois.

L’aggravation que cela lui a causé en début de saison était évidente, notamment sur le Circuit de Catalunya où il a critiqué sa voiture après avoir échoué à atteindre la Q2. Ses frustrations avaient tendance à déborder à la radio.

Tsunoda est tombé avec une bosse après le début du sommet de Bahreïn. Sa saison a commencé à s’améliorer plus tard dans l’année avec les conseils de l’un de ses prédécesseurs au sein de l’équipe, Alexander Albon. Lorsque les étoiles se sont alignées, Tsunoda a fait des incursions occasionnelles dans les points. Cet effort de qualification à Bakou l’a mené à la septième place au drapeau, et il a profité d’une journée d’abandon en Hongrie pour suivre Gasly à domicile à la sixième place, malgré une rotation rapide.

Mais la régularité avec laquelle Gasly collectait le point reflétait mal sur Tsunoda. Aucun pilote n’a pris un plus petit pourcentage des points accumulés par son équipe. Pour être juste, aucun autre pilote n’était une recrue jumelée à un pilote expérimenté, mais nous ne pouvons évaluer Tsunoda que sur la base des résultats disponibles.

Ceux-ci auraient pu être meilleurs sans quelques erreurs coûteuses dans les courses. Il a écopé de pénalités pour avoir franchi la ligne d’entrée de la voie des stands lors du Grand Prix d’Autriche (ce qui était quelque peu particulier, car il avait couru sur la piste une semaine plus tôt) et a filé à Istanbul après avoir épuisé ses pneus en essayant de garder Lewis Hamilton derrière au début. étapes.

Au fur et à mesure que les performances de qualification de Tsunoda s’amélioraient au cours des dernières courses, et avec AlphaTauri bloqué dans un concours avec Alpine pour la cinquième place du championnat, les enjeux ont augmenté en ce qui concerne les chutes de roue à roue pour la position. Certains de ses mouvements étaient irréfléchis : il est entré en collision avec Lance Stroll à Bahreïn et a été impliqué dans deux incidents lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Cela s’est bien passé lors de la dernière course de la saison où, bien que sans doute aidé par l’accord de redémarrage controversé, Tsunoda a bondi sur Valtteri Bottas pour arracher la quatrième place dans le dernier tour. Cette décision opportuniste a livré une récompense bien méritée à la fin d’une saison qui dans l’ensemble avait été très éprouvante, mais au moins la promesse de jours meilleurs à venir.

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Yuki Tsunoda ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

