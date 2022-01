Classement des pilotes de F1 2021 #20 : Nikita Mazepin · .

Haas a aligné deux pilotes débutants en 2021, ce qui rend l’évaluation de leurs performances délicate, en particulier compte tenu du manque de compétitivité de leur voiture.

Nikita MazepinBattre son coéquipier en qualifications0/20Battre son coéquipier en course3/14Courses terminées16/22Tours passés devant son coéquipier325/914Marge de qualification+0.61sPoints0

Nikita Mazepin et Mick Schumacher n’avaient chacun qu’un jour et demi de course dans leurs nouvelles voitures avant le début de la saison. Le VF-21 a à peine été développé par rapport à son prédécesseur de 2020, mis à part des ajustements pour s’assurer qu’il respecte les réglementations techniques modifiées.

La chute de l’équipe au pied du classement n’était donc pas inattendue. Ses deux chauffeurs inexpérimentés savaient à quoi s’attendre : Une année d’apprentissage et d’être prêt à saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter. En bref, il ne serait pas juste de considérer le fait qu’aucun des deux n’a marqué de points et de conclure que les deux ont échoué.

Cependant, il ne serait pas non plus juste de dire que la campagne à zéro point de Mazepin a montré qu’il a joué au même niveau que Schumacher, qui a également terminé l’année sans point. En réalité, il y avait un large fossé entre les deux.

Cela s’est reflété dans le fait que Schumacher n’a jamais été sur-qualifié par son coéquipier à des occasions où les deux pilotes ont établi des temps. Au crédit de Mazepin, il n’a jamais eu à manquer une séance de qualification en raison d’un accident d’entraînement, ce que Schumacher a fait deux fois, mais son déficit moyen de six dixièmes de seconde tout au long de 2021 était le plus important entre n’importe quelle paire de coéquipiers.

Lors des séances de qualification sous la pluie à Sotchi et à Istanbul, Mazepin n’a tout simplement pas été en mesure de faire fonctionner ses pneus aussi bien que Schumacher, et l’écart entre eux est passé à des secondes entières.

Mazepin a également suivi son coéquipier chez lui dans les courses le plus souvent. Sur les trois fois où il s’est imposé, à Monaco, son coéquipier s’est fait dire de le laisser passer en raison d’un problème de voiture, et aux deux autres Schumacher a subi des dommages.

Ce résultat à sens unique n’était pas dû à un manque d’essai de la part de Mazepin. Parfois, ses tentatives pour garder Schumacher derrière frôlaient le désespoir. Mazepin a eu la chance d’éviter toute sanction pour son écart dangereux vers son coéquipier dans le dernier tour à Bakou.

Comme le duo avait rarement d’autres voitures pour courir, c’était loin d’être le seul accrochage entre les deux. De leurs enchevêtrements à Paul Ricard, Silverstone et Monza, Mazepin doit assumer la majorité du blâme pour les deux derniers.

Il y avait des signes d’amélioration de Mazepin au cours de sa première saison. Il a commis de nombreuses erreurs lors du week-end d’ouverture à Bahreïn, qu’il a conclu par un tête-à-queue dans le premier tour dans un bac à graviers. De telles erreurs sont devenues sensiblement rares car il a accumulé de l’expérience au volant du VF-21, certainement par rapport à son coéquipier.

Dans le même ordre d’idées, après plusieurs accrochages avec les commissaires sportifs plus tôt dans l’année, ceux-ci sont devenus moins fréquents au fur et à mesure que la saison avançait, bien que les limites de la piste soient restées un épouvantail.

Mais les progrès qu’il a accomplis pour garder sa voiture sur la piste et éviter les ennuis ne se sont pas reflétés dans le déficit de son coéquipier tout aussi inexpérimenté, qui était aussi large à la fin de la saison qu’au début, sinon plus. .

Quel est votre verdict sur la saison 2021 de Nikita Mazepin ? Quels pilotes pensez-vous qu’il a fait mieux ou moins bien que? Ajoutez vos points de vue sur les autres pilotes dans les commentaires.

