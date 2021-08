Classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021, partie 1: 20-17 · .

in

Le classement des pilotes de Formule 1 de mi-saison de . commence par les quatre pilotes en bas de la liste. Rejoignez-nous demain pour la deuxième partie.

20. Nikita Mazepin

Nikita MazepinBattre son coéquipier en qualifications0/9Battre son coéquipier en course2/9Cours terminés9/11Tours passés devant son coéquipier141/558Marge aux qualifications+0.46sPoints0

Il devient de plus en plus difficile d’être une recrue en Formule 1. Le championnat de cette année n’a comporté que trois jours d’essais de pré-saison, donc un et demi par pilote. Les difficultés rencontrées par tous les trois n’ont donc rien d’étonnant.

Dans le cas de Nikita Mazepin, ils ont été particulièrement aigus. Cependant, depuis un début difficile, le pilote Haas a montré des progrès. En particulier, il maintient le VF-21 hors des bacs à gravier et des barrières avec plus de succès qu’il ne le faisait auparavant. Ce sera au grand soulagement du directeur de l’équipe Guenther Steiner, qui a remarqué en Hongrie que ses deux recrues détruisaient trop souvent leur équipement.

Les cinq essais de Mazepin en trois jours au cours du week-end d’ouverture de la course à Bahreïn ont été un début époustouflant. Cela a culminé en une vrille dans une barrière lors du premier tour, ce qui lui a valu la distinction malheureuse du plus court début en Grand Prix depuis près de deux décennies. Les choses ne pourraient sûrement que s’améliorer à partir de là.

Ils l’ont fait, quoique lentement. Mais alors que les vrilles sont devenues moins fréquentes, Mazepin a commis d’autres erreurs. Au Portugal, il s’est écrasé sur le chemin du leader de la course Sergio Perez alors qu’il était doublé. En Espagne, c’était au tour de Lando Norris d’être retardé par Mazepin, en qualifications. Le pilote Haas a écopé de pénalités pour les deux.

Mais il a évité une sanction – insondable – pour une embardée choquante vers son coéquipier alors que Mick Schumacher le dépassait à l’approche de la ligne à Bakou. Norris a reçu un avertissement pour beaucoup moins en Espagne.

Rien que dans les messages radio de Mazepin, il était évident à quel point il voulait en mettre un sur Schumacher en Azerbaïdjan. Après avoir langui derrière lui pendant une grande partie de la saison à ce moment-là (il a perdu 43 secondes contre l’autre Haas en 24 tours à Imola), Mazepin a mis fin à une séance de qualification désordonnée à Bakou à un dixième de seconde de son coéquipier.

Il retombe dans la course, mais le drapeau rouge lui permet de renouer avec Schumacher et Mazepin s’avance à deux tours de l’arrivée. Lorsque Schumacher l’a dépassé dans la ligne droite pour rétablir leur ordre de marche habituel, Mazepin s’est approché de manière alarmante de son coéquipier, risquant un grave accident.

Mis à part le risque inutile encouru, la chose la plus frappante à propos de l’incident était à quel point il était peu probable qu’il se produise si les rôles avaient été inversés, car Schumacher n’a eu aucune difficulté à laisser son coéquipier derrière lui jusqu’à présent.

19. Yuki Tsunoda

Yuki TsunodaBattre son coéquipier en qualifications0/9Battre son coéquipier en course2/9Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier126/559Marge aux qualifications+0,51sPoints18

Un autre pilote qui aurait clairement bénéficié de plus de temps d’essais avant de faire ses débuts en Formule 1. Yuki Tsunoda a montré du potentiel, mais a fait beaucoup d’erreurs.

Il a connu des débuts encourageants à Bahreïn, livrant des points pour ses débuts. Mais sur une piste où Tsunoda avait déjà fait de nombreux tests, et avec un coéquipier Pierre Gasly compromis dès le début, cela a créé des attentes irréalistes de ce qui allait arriver.

Il s’est littéralement écrasé à Imola, où il a mis la voiture au bac en Q1. Il a également filé à Tamburello et a écopé d’une pénalité de temps pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste. “Non acceptable”, était l’évaluation franche de Tsunoda de sa propre performance.

Son équipe a été d’un grand soutien. Après avoir à nouveau tourné dans une barrière lors de la fusillade du top 10 contre le directeur de l’équipe de Bakou, Franz Tost a pris sa défense, soulignant qu’il est beaucoup plus facile de pardonner une chute en Q3 que de le faire au premier tour. Mais la prochaine fois au Paul Ricard, le mur a de nouveau fait signe à Tsunoda pendant la Q1.

Tsunoda a écrasé son AlphaTauri plus d’une fois.Tsunoda a généralement mieux fait sur les pistes qu’il connaît. Cette apparition en Q3 à Bakou a conduit à la septième place de la course, son meilleur résultat jusqu’à ce qu’il fasse un meilleur en Hongrie. Avec quatre points au cours des six dernières courses, il ajoute au moins au score d’AlphaTauri au championnat, bien que sa contribution soit moindre en termes relatifs que tout autre pilote sur la grille.

Il a souligné, non sans raison, que le format de qualification de sprint introduit à Silverstone a privé les pilotes débutants d’un temps d’entraînement plus précieux. Cependant, son accident de vendredi en Hongrie l’a laissé tout aussi désavantagé.

Son objectif après la pause estivale doit être de mettre fin au cycle négatif de chutes, de perte de temps d’entraînement et de compromission de son propre week-end. S’il peut le faire, de nombreuses preuves suggèrent qu’il peut avoir une seconde moitié plus forte de sa première campagne.

18. Mick Schumacher

Mick SchumacherBattre son coéquipier en qualifications9/9Battre son coéquipier en course7/9Cours terminés11/11Tours passés devant son coéquipier417/558Marge de qualification-0,46sPoints0

Il est tout à fait clair quel conducteur a le dessus chez Haas. Ce qui est moins évident, cependant, c’est à quel point Mick Schumacher se compare aux 18 autres pilotes avec des voitures considérablement plus rapides.

La Haas VF-21 – une version légèrement retravaillée de la voiture de l’année dernière – n’a pas été assez rapide pour que Schumacher s’entende régulièrement avec les autres. Mais il a pris quelques scalps, commençant à Autodromo do Algarve avec une passe audacieuse sur Nicholas Latifi qui l’a vu ramener le pilote Williams à la maison.

Il a également réalisé la seule apparition de l’équipe en Q2 de la saison, au Paul Ricard, bien qu’il n’ait pas pu participer à la séance après un accident avec sa voiture. Cela a été un thème malheureux de la première demi-saison de Schumacher en F1.

Schumacher a filé derrière la voiture de sécurité lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Il a également chuté à deux reprises lors des derniers essais et n’a donc pas pu participer aux qualifications, à Monaco et en Hongrie.

Une rare chute Schumacher-Verstappen en HongrieQuand il s’est qualifié, il n’a jamais manqué de battre son coéquipier Nikita Mazepin. Schumacher a souvent trouvé plus d’une demi-seconde sur le pilote qui lui a causé peu de problèmes lors de son ascension dans les catégories juniors.

Il a également eu une bonne avance dans les courses, mettant 40 secondes à son coéquipier avant le drapeau à damier en Espagne. Dans les rares occasions où Mazepin s’est imposé, il y a généralement eu un facteur externe impliqué. A Monaco, où Schumacher a irrité son coéquipier en le dépassant à l’épingle de l’hôtel Fairmont au premier tour, l’équipe a changé l’ordre de marche après que la voiture numéro 47 ait connu un problème de pression de carburant.

Pour les deux pilotes Haas, 2021 est une question d’attendre de mettre la main sur un meilleur équipement l’année prochaine. Mais jusqu’à présent, Schumacher est le seul à avoir démontré qu’il méritait cette opportunité.

17. Nicolas Latifi

Nicholas LatifiBattre son coéquipier en qualifications0/11Battre son coéquipier en course2/9Cours terminés10/11Tours passés devant son coéquipier121/584Marge aux qualifications+0.37sPoints6

Lors de sa deuxième saison complète en tant que pilote de Formule 1, Nicholas Latifi s’est montré capable de ne pas être spectaculaire, même si cela ne l’a pas empêché de marquer plus de points que son coéquipier tant apprécié lorsque l’opportunité s’est présentée en Hongrie.

Après avoir échoué à surpasser George Russell à chaque course où ils se sont associés l’année dernière, la défaite 11-0 de Latifi jusqu’à présent cette saison n’est pas une surprise. Il a rarement été proche entre les deux, Latifi souvent plus de trois dixièmes de seconde à la dérive, bien qu’il ait pratiquement égalé Russell en France.

Latifi a généralement démarré fort dans une voiture qui semble particulièrement réticente à rouler dans de l’air sale ou dans des conditions venteuses. Cela a contribué à compenser ses positions de qualification inférieures à la normale.

En conséquence, ses performances en course ont généralement été meilleures que ses efforts de qualification. Il a même réussi à terminer deux fois devant Russell, notamment en Hongrie où il s’est faufilé au départ. Bien que Russell ait gagné sur lui à la fin, Latifi l’a battu jusqu’au drapeau à damier d’une seconde, et a donc battu son coéquipier alors que la sécheresse de deux ans de Williams prenait fin.

Il suit généralement son coéquipier chez lui, même s’il a pris un bain tôt à Imola où il est parti au cours du premier tour, a rejoint la piste avec imprudence et a été heurté par une barrière.

Mais Imola était autant un résultat « aberrant » pour Latifi que l’était la Hongrie – il est généralement une paire de mains sûre. Néanmoins, si l’équipe perd Russell à la fin de la saison, il n’est pas difficile d’imaginer qu’elle aura besoin d’un remplaçant avec plus de vitesse brute que Latifi ne l’a montré.

