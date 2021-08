Classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021, partie 2: 16-13 · .

La deuxième partie du classement . des 20 pilotes de Formule 1 jusqu’à présent cette saison comprend un pilote McLaren en difficulté et le duo Alfa Romeo.

16. Lancer la promenade

Lance StrollBattre son coéquipier en qualifications4/10Battre son coéquipier en course5/8Courses terminées9/11Tours passés devant son coéquipier329/584Marge aux qualifications+0,01sPoints18

Au cours des saisons précédentes, Stroll s’est avéré être un interprète moyen capable de réaliser un ou deux entraînements exceptionnels par saison, comme à Istanbul Park l’année dernière. Mais sa campagne 2021 a jusqu’à présent manqué d’un tournant évident et a été marquée par une variété d’erreurs différentes.

Il a été pénalisé pour avoir dépassé Gasly hors piste à Imola et a évité une pénalité pour avoir fait à peu près la même chose avec Alonso en Espagne. Il s’est écrasé lors des qualifications à Bakou, a écopé d’une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands en Autriche et est revenu de loin pour percuter la Ferrari de Leclerc la dernière fois.

Lui et son nouveau coéquipier Sebastian Vettel ont tous deux manqué de rythme au tour ces dernières saisons. Mais depuis que Vettel a joué dans sa nouvelle équipe, Stroll a rarement regardé. La ligne de score indique qu’il n’est mené que 6-4, mais Stroll n’a commencé devant son coéquipier qu’une seule fois lors des sept dernières sorties.

Il a réalisé quelques performances solides, notamment dans le Grand Prix de Styrie, où il a mené le groupe de milieu de terrain Aston Martin/Alpine/AlphaTauri/Alfa Romeo pour sa troisième des quatre huitièmes places cette année. Mais il ne peut pas être satisfait de ses points : sans la disqualification de Vettel en Hongrie, la part de Stroll dans le score de son équipe serait presque aussi faible que celle de Tsunoda.

15. Daniel Ricciardo

Daniel RicciardoBattre son coéquipier en qualifications3/11Battre son coéquipier en course1/10Courses terminées11/11Tours passés devant son coéquipier131/626Marge aux qualifications+0.33sPoints50

La plus grande surprise de la saison jusqu’à présent a sûrement été le temps qu’il a fallu à Daniel Ricciardo pour se familiariser avec sa McLaren. Mais en 11 courses, les progrès ont été douloureusement lents.

Il existe un schéma assez fiable selon lequel plus le freinage est important par rapport au temps au tour, plus Ricciardo a eu tendance à lutter cette année. Sur des sites à vitesse moyenne à élevée comme le Circuit de Catalunya et Silverstone, il a été beaucoup plus proche du rythme de son coéquipier.

Ailleurs, l’écart a été incroyablement grand, d’autant plus que Ricciardo a déclaré se sentir comme s’il n’était pas loin du potentiel du MCL35. Mais il l’a manifestement été à l’occasion, par exemple lorsque l’écart a dépassé une seconde, comme à l’Autodromo do Algarve où il n’a étonnamment pas réussi à progresser au-delà de la Q1.

À son crédit, Ricciardo n’a pas laissé les débuts décevants de sa nouvelle équipe le faire perdre son rythme. Il a régulièrement fait avancer la voiture dans les points le jour de la course. Sur 11 courses, il a trois sans-scores, mais ce n’est qu’à Monaco qu’il a porté le bidon pour cela – il a subi une faute technique intempestive dans le Grand Prix de Styrie et a été victime de Stroll en Hongrie.

Le dernier des derniers brisants Ricciardo familier de ces dernières années n’a pas été beaucoup en évidence, mais il y a eu de solides performances au milieu de terrain. En Espagne, de septième sur la grille, il a pris deux places au départ et a gardé Ocon et Sainz derrière, ne perdant que face au Red Bull plus rapide de Sergio Perez.

Mais l’écart entre lui et Norris reste large et cela coûte très cher à McLaren au championnat. Après la Hongrie, ils étaient à égalité de points avec Ferrari, et le déficit de 63 points de Ricciardo par rapport à son coéquipier est la raison pour laquelle ils ne sont pas beaucoup plus avancés.

14. Antonio Giovinazzi

Antonio GiovinazziBattre son coéquipier en qualifications8/10Battre son coéquipier en course4/10Courses terminées11/11Tours passés devant son coéquipier181/623Marge de qualification-0,32sPoints1

Il ne fait aucun doute dans quel domaine Antonio Giovinazzi a amélioré son jeu pendant la saison morte. Il a toujours été le meilleur qualifié d’Alfa Romeo cette année, prenant une avance de 8-2 sur Kimi Raikkonen.

De cette position avantageuse, il n’a pris qu’un point jusqu’à présent, mais peut signaler divers malheurs qui l’ont privé de plus. Un arrêt au stand lent l’a laissé tomber derrière Raikkonen à Bahreïn et des débris dans ses conduits de frein lui ont coûté une neuvième place potentielle à Imola. Il a subi un double malheur étrange en Espagne, où l’équipe a monté un pneu dégonflé sur sa voiture lors d’un arrêt au stand, et une erreur sur son affichage du tableau de bord l’a empêché de rejoindre la file d’attente des voitures les plus rapides après une période de Safety Car.

Mais il serait trompeur de laisser entendre que Giovinazzi n’a raté des points que par les erreurs de son équipe. Il a trop souvent perdu du terrain face à Raikkonen en début de course, permettant à son coéquipier de montrer la voie à Alfa Romeo.

Cela dit, le seul point de la saison de Giovinazzi est venu de loin à Monaco, dans une course où son équipe a dérapé. Après avoir effectué un dépassement opportuniste au premier tour sur Esteban Ocon, il s’est replié derrière le pilote Alpine dans les stands, et a marqué un point sur une deuxième journée possible.

13. Kimi Räikkönen

Kimi RaikkonenBattre son coéquipier en qualifications2/10Battre son coéquipier en course6/10Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier442/623Marge aux qualifications+0.32sPoints2

Le rythme d’un tour n’a jamais été le domaine le plus fort du jeu de Raikkonen, et à ce stade avancé de sa carrière, il semble être devenu une plus grande faiblesse. Il n’a devancé Giovinazzi que trois fois cette année : à Bakou (Giovinazzi est tombé), à Imola (Giovinazzi a été repoussé par Mazepin) et en Hongrie (où Raikkonen n’a été plus rapide que de 0,019 seconde). Il a été environ un tiers de seconde plus lent en moyenne.

Cela ne l’a pas empêché d’être le premier pilote Alfa Romeo au classement par points, et pas seulement parce que Giovinazzi a eu de la malchance ici et là. Raikkonen peut s’estimer malheureux d’avoir raté deux points à Imola où il a écopé d’un penalty pour une erreur de procédure lors d’un redémarrage.

Les départs arrêtés ont été le point fort de Raikkonen cette année. D’une position moyenne sur la grille de 15e, il a gagné au moins deux places en moyenne à chaque course, et jusqu’à cinq à l’occasion. Si le nouveau format d’événement de sprint à deux courses de la F1 a été conçu pour n’importe quel pilote, c’est sûrement celui-ci.

Le départ de Raikkonen en Grand Prix d’Espagne a été particulièrement impressionnant : il n’a peut-être gagné que trois places, mais c’était en pneus médium contre une grille de pilotes équipés de softs, et l’un des pilotes qu’il a dépassé était son coéquipier.

Les solides performances de Giovinazzi samedi et le rythme de course supérieur de Raikkonen ont tendance à les mettre sur une voie convergente. Cela a conduit à un léger contact entre la paire à Imola et à un affrontement potentiellement plus grave au Portugal, où Raikkonen a erré dans Giovinazzi dans la ligne droite. Il n’a endommagé que sa propre voiture, même si cela aurait pu être pire. S’ils continuent comme ils l’ont fait, il ne sera pas surprenant qu’ils continuent à se rencontrer le dimanche.

