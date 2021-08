Classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021, partie 3: 12-9 · .

Quelle est la performance des coéquipiers des prétendants au championnat en 2021 ? Valtteri Bottas et Sergio Perez figurent dans la troisième partie du classement des pilotes de Formule 1 de mi-saison de ..

12. Sébastien Vettel

Sebastian VettelBattre son coéquipier en qualifications6/10Battre son coéquipier en course3/8Courses terminées9/11Tours passés devant son coéquipier255/584Marge de qualification-0,01sPoints30

Lorsque la saison a commencé, il semblait que Sebastian Vettel n’était pas en meilleure forme après son passage chez Aston Martin qu’il ne l’avait été chez Ferrari l’année précédente. Sa dernière saison en rouge a été une rencontre meurtrière au cours de laquelle il a été constamment dépassé par Charles Leclerc et a commis trop d’erreurs directes dans les courses.

Lors de l’ouverture de la saison cette année, il a commencé près de l’arrière après avoir écopé d’une pénalité en qualifications et a rencontré Esteban Ocon, recevant une autre approbation des commissaires sportifs. Bien qu’il ait atteint la Q3 au Portugal, il a glissé hors des points dans la course, et en Espagne, il a circulé derrière Stroll, qui venait de l’emporter 3-1 sur lui en qualifications.

Cependant, la prochaine course à Monaco s’est avérée être un tournant décisif, puisque Vettel n’a été sur-qualifié qu’une seule fois par son coéquipier. Le huitième sur la grille est devenu un excellent cinquième sur la course alors qu’il courait longtemps et devançait Hamilton et Gasly après le ravitaillement des leaders. Mieux était de suivre en Azerbaïdjan où il a gagné neuf places pour terminer deuxième, esquivant le drame habituel au fur et à mesure.

Une autre deuxième place a suivi en Hongrie, mais il a été disqualifié car sa voiture ne contenait pas suffisamment de carburant à la fin de la course. Ce n’était pas une réflexion sur une conduite solide, bien qu’une arrivée légèrement désordonnée dans son stand lui ait potentiellement coûté la chance de devancer Ocon et de gagner.

Vettel n’a pas tout à fait banni les souvenirs de l’année dernière: il a filé tôt dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, ruinant son après-midi. Mais s’il récupère ses points de Hongrie, il sera déjà en avance sur son décompte de 2020, une juste réflexion sur une campagne considérablement meilleure jusqu’à présent.

11. Sergio Perez

Sergio PerezBattre son coéquipier en qualifications1/11Battre son coéquipier en course1/9Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier26/569Marge aux qualifications+0.45sPoints104

Bien que ce ne soit pas un sentiment populaire à Milton Keynes, Red Bull a été étrangement chanceux lorsqu’un pneu arrière gauche défectueux a sorti la voiture de Max Verstappen de la tête du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Si cela s’était produit lors d’une autre course, cela aurait donné la victoire à l’un de leurs rivaux. Au lieu de cela, un Sergio Perez en forme était là pour sauver une victoire pour l’équipe.

L’Azerbaïdjan était un point culminant évident pour Perez. Bien qu’il ait été repoussé à la sixième place sur la grille par Pierre Gasly (un pilote qu’il a particulièrement besoin de battre en ce moment) et Carlos Sainz Jnr, il s’est accroché à la queue de son coéquipier au départ et à partir de là a joué le parfait mitrailleur arrière rôle. Presque trop parfait, en fait, car en plus de dépasser Lewis Hamilton dans les stands, il a également failli prendre Verstappen.

Mais Perez ne s’est pas assez souvent rapproché de ce seuil haut. Sa victoire à Bakou mise à part, il n’est monté qu’une seule fois sur le podium, tandis que Verstappen y a été huit fois.

La saison a commencé de façon prometteuse. Un déficit de trois dixièmes par rapport à Verstappen à Bahreïn était un bon premier effort étant donné qu’Alexander Albon ne s’est rapproché que deux fois au cours de l’ensemble en 2020. Après un problème de moteur avant la course, Perez a magnifiquement récupéré à la cinquième place. Puis à Imola, il a étonnamment battu Verstappen dans un combat direct en qualifications pour revendiquer une place au premier rang.

Cela s’est avéré précurseur d’une performance semée d’erreurs dans une course humide dimanche qui l’a laissé hors des points. Comme Bakou, il s’agissait d’une valeur aberrante d’un week-end, bien qu’il ait également eu une mauvaise manche à Silverstone. Cela l’a amené à sacrifier la 10e place – ou potentiellement mieux – juste pour que Red Bull puisse refuser à Hamilton le point de bonus pour le tour le plus rapide, sans gain pour Perez.

Bien que Perez ait été plus proche de Verstappen le jour de la course que ses prédécesseurs, le tableau est compliqué par le fait que la Red Bull de cette année est une machine plus compétitive. Il est derrière Verstappen en qualifications, mais réalise généralement les gains nécessaires le jour de la course pour s’assurer que Red Bull reste dans une position compétitive dans le championnat. Mais une marge d’amélioration considérable demeure, et Red Bull peut chercher des signes qu’il peut le livrer dans la seconde moitié de la saison avant de s’engager avec Perez pour 2022.

10. Valtteri Bottas

Valtteri BottasBattre son coéquipier en qualifications3/11Battre son coéquipier en course2/8Courses terminées8/11Tours passés devant son coéquipier96/545Marge aux qualifications+0.2sPoints108

Au cours de la saison la plus difficile à laquelle Mercedes a été confrontée depuis le début de l’ère du turbo hybride V6, Valtteri Bottas a été trouvé trop souvent en manque.

En qualifications, Bottas continue de donner un compte raisonnable de lui-même. En 11 séances de qualification, il a battu Hamilton à trois reprises et s’est retrouvé à moins de deux dixièmes de seconde de son coéquipier à six reprises.

C’est dans les courses que Bottas a trop souvent échoué. Imola et Bakou en étaient les exemples les plus évidents – il était sur le point d’être doublé par son coéquipier dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne peu de temps avant de sortir dans une collision. Bien que Bottas n’ait peut-être pas été responsable de l’affrontement avec George Russell, le fait demeure qu’il n’aurait pas dû mener une action d’arrière-garde contre une Williams.

Hamilton presque sa Mercedes a remporté la victoire en Azerbaïdjan, mais entre les mains de Bottas, la voiture n’avait pas l’air assez bonne pour terminer dans les points. Mais sa performance à Monaco deux semaines plus tôt devrait être prise en compte, car il y a clairement surclassé Hamilton jusqu’à ce qu’il soit mis à l’écart par un arrêt au stand désastreux. Ces brusques variations de performances indiquent les extrêmes que Mercedes a poursuivis en essayant de tirer chaque centième du W12.

En tant que deuxième pilote d’une voiture de haut vol, Bottas invite inévitablement à des comparaisons avec Perez, qui, bien qu’ayant remporté une course, n’a remporté que deux podiums contre sept pour Bottas. Donc Bottas obtient le feu vert sur lui ici, mais le pilote, il a vraiment besoin de s’en inquiéter Russell.

9. Esteban Ocon

Esteban OconBattre son coéquipier en qualifications5/11Battre son coéquipier en course5/8Courses terminées9/11Tours passés devant son coéquipier327/550Marge de qualification-0,04sPoints39

Ce fut une demi-saison tumultueuse pour Ocon qui a commencé sa deuxième année en F1, a signé une prolongation de contrat, s’est effondré à deux sorties consécutives de Q1, puis a rebondi pour remporter une première victoire opportuniste en Grand Prix.

Il n’est pas facile de capter le signal au milieu du bruit, mais alors qu’Ocon peut être satisfait du travail qu’il a fait, son coéquipier de retour Fernando Alonso l’a généralement éclipsé, mis à part ce résultat quelque peu fortuit au Hungaroring.

Ocon a pris le dessus sur les premières courses, hormis sa sortie malheureuse à Bahreïn. Il a fait une belle performance au Portugal, plantant son Alpine sur la troisième ligne de la grille et prenant la septième place au drapeau, bien qu’à ce moment-là, Alonso se soit rapproché à une seconde de lui.

Ocon a sauté sur sa chance de remporter une victoire surpriseAprès avoir récolté son quatrième score au trot à Monaco, une série de courses plus difficiles a suivi. Alors qu’Alonso accumulait les points, Ocon terminait dans le top 10 ou n’atteignait pas le drapeau à damier, en raison d’une panne prématurée du groupe motopropulseur à Bakou et d’une collision au premier tour sur le Red Bull Ring. Ce dernier était un sous-produit du départ 17e pour la deuxième course consécutive, une chute de forme déroutante qui a incité Alpine à échanger son châssis.

Cela a fait l’affaire. Ocon était de retour dans les points à Silverstone, bien qu’à nouveau éclipsé par Alonso, puis est venu avec style au Hungaroring. Il a battu Alonso pour la première fois en six courses, ce qui s’est avéré opportun, car le shunt du premier tour lui a ouvert la voie pour remporter une première victoire remarquable. Cela a couronné une solide première moitié de saison, sinon une qui méritait tout à fait un total de points plus élevé que son coéquipier.

