Classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021, partie 4: 8-5 · .

Alors que certains ont eu du mal avec les mouvements d’équipe en 2021, deux des prochains pilotes de notre classement des 20 premiers ont montré comment c’est fait.

8. George Russell

George RussellBattre son coéquipier en qualifications11/11Battre son coéquipier en course7/9Cours terminés9/11Tours passés devant son coéquipier463/584Marge de qualification-0,37sPoints4

Cela doit être exaspérant pour Russell d’avoir surpassé son coéquipier aussi complètement qu’il l’a fait, mais de voir le nom de Nicholas Latifi au-dessus du sien au classement du championnat. Mais a-t-il quelqu’un à blâmer à part lui-même ?

Après tout, Russell a eu des chances de mettre fin à la séquence sans point de Williams avant leur résultat exceptionnel au Hungaroring. Et pas seulement à Imola, théâtre de sa désormais tristement célèbre collision avec Bottas, mais sans doute aussi au Red Bull Ring, où il a fait son entrée en Q3, et à Silverstone, où il s’est classé huitième pour les qualifications de sprint.

Ces opportunités se sont toutes concrétisées grâce à ses excellentes performances en qualifications. Considérant qu’à la majorité des courses cette année, Williams a eu la neuvième voiture la plus rapide, et donc de droit ne devrait pas commencer plus haut que 17e, la position de qualification moyenne de Russell de 12,9 est remarquable. Compte tenu de ces chiffres, c’est un peu trop s’attendre à ce qu’il convertisse ses deux départs dans le top 10 cette année en points, car les limites des performances de sa voiture seront inévitablement plus difficiles à surmonter dans un grand prix de 300 kilomètres qu’un seul vol. genoux.

Même ainsi, il est passé remarquablement près de marquer avant la Hongrie. L’accident d’Imola était le produit d’un incident de course et représentait probablement la meilleure opportunité de marquer des 10 premières courses. Il était trop robuste avec Carlos Sainz Jnr dans le premier tour de la course de sprint de Silverstone, écopant d’une pénalité. Quelques semaines plus tôt, il était à quatre tours de ce premier point, avant d’être dépassé par Fernando Alonso.

Russell a une vitesse brute en abondance, et sur la force de 2021 jusqu’à présent, il n’y a guère de raisons de douter qu’il puisse capitaliser sur l’opportunité de devenir un vainqueur de la course si Mercedes la lui remettait.

7. Pierre Gasly

Pierre GaslyBattre son coéquipier en qualifications9/9Battre son coéquipier en course7/9Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier433/559Marge aux qualifications-0.51sPoints50

Avec un châssis AlphaTauri bien trié sous lui et le groupe motopropulseur de plus en plus compétitif de Honda à l’arrière, Pierre Gasly montre à nouveau ce qu’il peut faire avec un package compétitif en dehors de l’environnement de l’autocuiseur de la meilleure équipe de Red Bull. Il s’est qualifié dans les trois premières lignes lors de huit des 11 courses jusqu’à présent et a régulièrement converti cela en de bons points marquants.

Après une erreur de choix de pneus à Imola qui lui a laissé la 18e place, il a regagné 10 places dans des conditions délicates. À Monaco, il a surclassé et battu Lewis Hamilton. L’Azerbaïdjan était sans doute son meilleur résultat, éliminant Charles Leclerc et gardant le pilote Ferrari derrière pour la troisième place avec un moteur défaillant.

Il y a eu quelques erreurs, comme une stupide pénalité de grille pour avoir été trop en avant dans sa grille sur le Circuit de Catalunya, ou la collision avec Daniel Ricciardo qui a gâché son début de saison. Cela dit, il était irréprochable pour la collision du Grand Prix de Styrie avec Leclerc qui a conduit à son seul non-arrivée. Ses huit points sont suffisants pour placer à lui seul AlphaTauri dans sa sixième place au championnat.

Il a anéanti son coéquipier, même si cela en dit vraiment plus sur l’inexpérience de Yuki Tsunoda que sur la qualité de Gasly. Néanmoins, il n’est pas étonnant que Red Bull murmure enfin que le départ de Gasly à la mi-saison en 2019 n’a peut-être pas été la fin définitive de son passage dans la meilleure équipe.

6. Fernando Alonso

Fernando AlonsoBattre son coéquipier en qualifications6/11Battre son coéquipier en course3/8Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier223/550Marge de qualification+0,04sPoints38

Il y a plusieurs pilotes expérimentés dans différentes voitures cette saison qui ont pris le temps de se familiariser avec leur équipement. Daniel Ricciardo ne l’a toujours pas fait. Et tandis qu’un autre s’est sans doute acclimaté plus rapidement qu’Alonso, le double champion du monde n’a pas perdu de temps pour se mettre au diapason.

Même avec son départ lent, Alonso aurait dû être dans les points dès le départ à Bahreïn, mais a été contrecarré par un problème de puissance qui s’aggrave et – de toutes choses – un sac à sandwich errant. Il ne ressemblait plus à l’Alonso d’autrefois lorsque la pluie est arrivée le jour de la course à Imola et il a glissé dans son tour de reconnaissance. Néanmoins, malgré une course décousue, il est rentré à la maison sur la queue de son coéquipier Esteban Ocon.

Bien qu’Alonso ne se sente clairement pas un avec l’Alpine A521 lors des courses d’ouverture, il a livré des performances tout aussi percutantes que celles de ses jours de victoire. Il a bien couru au Portugal, dépassant Gasly et Sainz pour se hisser à la huitième place. Le redémarrage de deux tours en Azerbaïdjan a produit le millésime Alonso : il a dépassé trois rivaux lors du premier tour et les a maintenus derrière le drapeau pour la sixième place.

À ce moment-là, Alonso était à égalité avec Ocon, qu’il s’est qualifié pour la première fois depuis Bahreïn et a continué à interdire l’une des courses suivantes. Il a ajouté à ses points à chaque course depuis, et a réalisé un autre virage vedette sur pneus tendres lors de la course de qualification au sprint à Silverstone, précurseur d’une solide septième place.

La quatrième place en Hongrie alors que son coéquipier a gagné ressemble à une occasion manquée. De manière réaliste, Alonso n’était qu’à six centièmes d’Ocon lors des qualifications et à partir de ce moment-là, les circonstances ont rendu une victoire improbable : une fois qu’il était bloqué au premier virage, il allait toujours perdre du temps dans les stands derrière son coéquipier. Sa défense de 10 tours contre le Hamilton volant était une joie à regarder, cependant, et a aidé à assurer la victoire de l’équipe.

5. Carlos Sainz Jnr

Carlos Sainz JnrBattre son coéquipier en qualifications3/11Battre son coéquipier en course3/9Courses terminées11/11Tours passés devant son coéquipier174/547Marge aux qualifications+0.1sPoints83

Sur le papier, cela ressemblait à un concert difficile pour Carlos Sainz Jnr. Charles Leclerc n’avait mis qu’un peu plus d’une saison à s’approprier Ferrari en 2019 et avait surclassé un quadruple champion du monde l’an dernier.

Sainz est tombé dans le siège de Sebastian Vettel avec une course de pré-saison limitée et il n’était pas surprenant qu’il se soit qualifié à plus d’une demi-seconde de son coéquipier pour la première fois à Bahreïn. Mais les progrès qu’il a accomplis depuis lors sont clairs et mesurables. Qui plus est, avec un peu de fortune de son côté, cela l’a propulsé devant Leclerc au classement des points à ce stade.

Dès la troisième manche, Sainz a battu Leclerc en qualifications, bien que sa course ait été gâchée par le choix de pneus moyens de son équipe lors de son arrêt au stand. Sainz méritait de se qualifier en tête à Monaco, où il a gardé sa voiture hors des barrières alors que Leclerc ne l’a pas fait, bien que les répercussions de l’accident de Leclerc aient aidé le nouveau venu à se hisser à la deuxième place le jour de la course.

Après l’Azerbaïdjan – où son effort de qualification a été contrecarré par un autre pilote qui s’est écrasé devant lui – Sainz a réalisé un bon enchaînement de courses. Il a mieux géré la désintégration des pneus de Ferrari que Leclerc en France et a depuis terminé dans le top six à chaque course. En Hongrie, il est revenu sur le podium (grâce à la disqualification de Vettel) avec une solide récupération après une chute en qualifications, jouant un rôle essentiel dans les décisions stratégiques de l’équipe en cours de route.

Bien qu’il soit discutable s’il mérite d’être devant Leclerc au classement des points à l’heure actuelle, Sainz a pleinement justifié la décision de Ferrari de laisser tomber Vettel, pour laquelle ils ont pris beaucoup de chaleur il y a 12 mois.

