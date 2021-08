Classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021, partie 5: 4-1 · .

Lequel des quatre pilotes restants a pris la première place du classement F1 de mi-saison de . ? Continuez à lire pour le découvrir.

4. Charles Leclerc

Charles LeclercBattre son coéquipier en qualifications8/11Battre son coéquipier en course6/9Courses terminées9/10Tours passés devant son coéquipier373/547Marge aux qualifications-0,1sPoints80

Leclerc fait souvent avec sa Ferrari ce que Russell fait dans sa Williams : extraire des performances de qualification éblouissantes qui placent la voiture devant où elle est susceptible de finir. Il s’est qualifié dans les deux premières lignes pour plus de la moitié des courses de cette année, y compris cette remarquable paire de pole positions à Monaco et en Azerbaïdjan.

La vulnérabilité de Ferrari dans les lignes droites signifiait que cette dernière n’allait probablement jamais remporter la victoire. Mais à Monaco, il a finalement payé le prix de sa chute en qualifications car il n’a pas pu prendre le départ de la course. S’il l’avait fait, il est fort probable qu’il aurait gagné.

Il est également arrivé à quelques tours de la victoire à Silverstone, capitalisant sur la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen tout en montrant mal leurs coéquipiers à la traîne.

Le reste du temps, Leclerc a généralement encaissé des points solides. Ce n’est qu’en Hongrie, où Lance Stroll l’a percuté, et en France, où la Ferrari a rongé ses pneus, qu’il n’a pas réussi à marquer.

Il a peut-être été parfois un peu trop cavalier : lors du Grand Prix de Styrie, il est entré en contact avec pas moins de trois de ses rivaux, mais a réussi sa chance et a évité les dommages et les pénalités. Mais avec la perspective d’une mise à niveau du groupe motopropulseur Ferrari en cours, il pourrait avoir d’autres chances de gagner au second semestre 2021.

3. Lewis Hamilton

Lewis HamiltonBattre son coéquipier en qualifications8/11Battre son coéquipier en course6/8Courses terminées11/11Tours passés devant son coéquipier449/545Marge de qualification-0,2sPoints195

La course d’ouverture de 2021 était un avant-goût intrigant pour la saison qui s’annonçait. Mercedes avait clairement été forcée sur le pied arrière par Red Bull, alors que Max Verstappen a planté sa voiture en pole position. Mais Lewis Hamilton a mené une superbe course pour arracher la victoire, sautant en tête via un arrêt au stand au bon moment et résistant aux attaques de son rival.

Hamilton a immédiatement fait briller ce début de saison de bravoure avec une erreur cruciale lors de la course suivante. Après avoir pris la pole position, il a été agressé hors de la ligne par Verstappen, qui a traité avec force la Mercedes au premier virage. Hamilton a ensuite glissé hors d’une piste encore humide à Tosa, perdant un temps considérable, pour le regagner grâce à un drapeau rouge. La deuxième place a été un moment majeur de “sortie de prison sans prison”, et pas la dernière.

Alors que Mercedes s’attaquait à sa voiture, Hamilton a ajouté des victoires au Portugal et en Espagne – cette dernière impliquant à nouveau un quasi-accident entre les prétendants au titre au départ – avant que Red Bull ne prenne le dessus et que Verstappen ne prenne la tête du championnat. Mais à Silverstone, le combat pour le titre a fortement basculé dans des circonstances controversées.

Ne voulant pas se laisser intimider dans un autre combat au premier tour avec Verstappen, Hamilton est resté aux côtés de son rival alors qu’ils entraient dans Copse. Il avait sans doute le droit de le faire, mais s’est écarté et a causé un énorme crash à son rival. Gênant pour Red Bull, non seulement le drapeau rouge qui a suivi a de nouveau permis à Mercedes de réparer la voiture de Hamilton, mais sa pénalité de 10 secondes pour le contact ne l’a pas empêché de gagner.

La glissade d’Imola d’Hamilton a été moins coûteuse qu’elle n’aurait pu l’être.Hamilton aurait dû gagner à nouveau en Hongrie, mais a glissé en ne passant pas aux intermédiaires à temps. Sa course de récupération était superbe, quoique frustrée par Alonso, le confinant à la deuxième place. Néanmoins, le champion en titre est entré dans la pause estivale en tête des points.

Cependant, il a eu de la chance de son côté et s’en est souvent tiré à bon compte lorsqu’il a dérapé, à deux exceptions notables près. Le premier était à Monaco, où il a été inhabituellement surclassé par Valtteri Bottas, et a terminé à la septième place qu’il a commencée. Puis en Azerbaïdjan, une petite erreur de volant lors d’un redémarrage tardif lui a coûté très cher, le laissant hors des points.

Red Bull est si fort cette année que même si Hamilton est maintenant en tête du championnat, ces points perdus pourraient lui faire mal à la fin de la saison.

2. Lando Norris

Lando NorrisBattre son coéquipier en qualifications8/11Battre son coéquipier en course9/10Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier495/626Marge de qualification-0,33sPoints113

Le meilleur marqueur de points de McLaren – de loin – a été tout simplement incroyable cette année. Maintenant dans sa troisième saison de Formule 1, Lando Norris a assumé le rôle de chef d’équipe de facto, éclipsant le nouveau venu très expérimenté Daniel Ricciardo.

Au cours des 11 courses jusqu’à présent, Norris a été le premier pilote à rentrer dans une voiture autre qu’une Red Bull ou une Mercedes à sept reprises. Considérant qu’il a été éliminé au départ en Hongrie, cela représente un taux de réussite remarquable de 70% dans un milieu de terrain très compétitif.

Il a été « le meilleur du reste » au cours des quatre premières courses, même s’il n’a pas toujours fait de son mieux en qualifications, en particulier en Q3. Que ce soit pour ne pas tirer le meilleur parti de sa dernière manche ou pour perdre des temps en raison de violations des limites de la piste, Norris n’a surpassé Ricciardo qu’une seule fois au cours des quatre premiers tours. Cela semble remarquable avec le recul, car il est invaincu depuis.

Norris a plus de podiums que PerezL’Espagne était la seule course où Norris n’était pas à son meilleur et la seule occasion où il a suivi Ricciardo chez lui. Il a passé Russell, Alonso et Ocon pour la huitième place, mais a reçu un rare drapeau de «conduite antisportive» en noir et blanc pour s’être défendu trop fermement contre Sainz.

Mais un trio de podiums (un de plus que Sergio Perez a réussi dans une voiture beaucoup plus rapide) et huit top cinq soulignent la qualité du travail de Norris cette année. À Imola, il a mélangé l’opportunisme alors qu’il progressait avec le sens de ne pas perdre un bon résultat en combattant trop fort Hamilton. Il a décroché un beau podium à Monaco sous la pression de Perez et en a décroché un autre au Grand Prix d’Autriche, où une lourde pénalité pour sa défense contre le même pilote a sans doute coûté la deuxième place à Norris.

Alors que Ricciardo continue de sous-performer dans la voiture, la contribution de Norris à la récolte de points de McLaren est devenue inestimable. Pas étonnant qu’ils aient été si prompts à prolonger son contrat plus tôt cette année.

1. Max Verstappen

Max VerstappenBattre son coéquipier en qualifications10/11Battre son coéquipier en course8/9Courses terminées10/11Tours passés devant son coéquipier543/569Marge de qualification-0,45sPoints187

Max Verstappen possède actuellement la voiture la plus rapide de la Formule 1, mais il ne mène pas le championnat. C’est donc sûrement trop généreux de le placer en tête de notre classement des pilotes ?

Certes, la saison de Verstappen jusqu’à présent n’a pas été parfaite. Il a payé le prix d’avoir dépassé les limites de la piste plus d’une fois dans les courses d’ouverture, perdant une victoire potentielle à Bahreïn et se compromettant dans la course et les qualifications au Portugal. Mais il serait absurde de prétendre que des détails comme ceux-ci sont la principale raison pour laquelle Verstappen n’est pas en haut du tableau.

Il a subi trois pertes majeures cette année, dont une seule pourrait raisonnablement être considérée comme étant de sa faute, même dans une moindre mesure. La défaillance d’un pneu en Azerbaïdjan était hors de son contrôle et lui a sans aucun doute coûté un maximum de points. Il a également été irréprochable en Hongrie lorsqu’il a été éliminé dès le premier tour. Ensuite, il y a eu la collision à Silverstone, dont les stewards ont jugé que Lewis Hamilton était en grande partie à blâmer.

Sans l’éclatement des pneus de Bakou, Verstappen aurait remporté cinq victoires consécutives à la mi-saison. Les quatre autres comprenaient une conduite imposante dans les rues de Monaco, une paire de victoires en Autriche et sa belle performance en France, où Red Bull a d’abord agressé Mercedes dans les stands et Verstappen a ensuite roulé à Hamilton pour une victoire satisfaisante. .

Les deux courses avant la pause estivale ont cependant été tout sauf satisfaisantes et laissent Hamilton huit points en moins. Mais au cours des 11 courses jusqu’à présent, Verstappen n’a laissé aucun doute sur sa capacité à faire le travail et à refuser à Hamilton un huitième championnat du monde cette année.

Alors que Hamilton a gagné quatre fois, Verstappen a remporté cinq victoires – six si vous comptez les qualifications de sprint

