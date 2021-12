Classement des publicités anti-cigarette les plus ringardes par niveau de recul

Pour des raisons morales, je vais commencer par dire que fumer est définitivement mauvais pour vous et que vous ne devriez généralement pas le faire. Quoi qu’il en soit, quand je suis dans la zone fumeur en train de partager une cigarette avec une femme d’âge moyen au hasard qui n’arrête pas de parler de tout le sexe incroyable qu’elle a avec son mari banquier, la chose la plus éloignée de mon esprit est tous ces anti-cigarette des publicités de l’époque qui tentaient de décourager les *jeunes* d’inhaler les morsures du diable.

Vous connaissez exactement le type – de courts clips qu’ils utilisaient pour nous montrer dans PSHE qui vous feraient grincer des dents ou vous marquer à vie. Ceux où vous pouvez voir la graisse s’accumuler dans les artères d’un jeune de 18 ans tandis qu’un groupe de papas de Horrible Histories chanterait quelque chose comme « arrête de fumer, commence à vivre » en arrière-plan.

Ils sont toujours horribles, mais en quelque sorte si mémorables. Alors attachez-vous, car il est temps de classer les publicités anti-cigarette les plus ringardes de quelque peu efficace à réelle, littérale, grincer des dents de tout le corps.

Livre de la jungle – 3/10

D’accord, assumez. Lequel d’entre vous a donné une clope et une pinte à l’enfant de quatre ans ?

Efficacité: Fait passer le message un peu plus fort que certaines des publicités que vous êtes sur le point de voir. Mais la musique de Disney associée aux enfants mignons et au fait de fumer me donne juste des vibrations publicitaires de Noël de John Lewis. Je pense trop à quelle plante en pot mettre sur la liste de cadeaux de ma mère et pas assez à savoir si mon futur enfant développera un vice mortel. Mauvais effort. 1/10

Facteur de recul : Je suis tellement ambivalente envers cette publicité anti-cigarette que je ne peux même pas rassembler une miette de grincer des dents. L’enfant ne fume même pas – il mâche juste un stylo. 2/10

Bâtons bleus – 6/10

C’est à peu près la chose la plus écossaise que j’aie jamais vue. J’ai introduit l’expression « ça a le goût de BOGGIN » dans mon vocabulaire de neuvième année.

Efficacité: Probablement un bon moyen de mettre en garde les enfants de 13 ans contre les bâtons de péché – mais cela n’explique pas vraiment comment ils peuvent potentiellement nuire à votre corps, ils leur donnent juste l’air d’avoir un goût de merde. Je pense que les bâtons bleus ressemblent à des lacets de myrtilles et je veux les essayer. 2/10

Facteur de recul : Les personnages de dessins animés sont très mignons et le narrateur américain au son ennuyé donne à tout cela une impression de Big Lez / Robot Chicken. Cependant, ressentir des vagues d’embarras sur tout le corps face à des « haricots vraiment cool ». 5/10

Accidenté – 6/10

La femme fume le tube de tabac maudit puis meurt.

Efficacité: La morale de l’histoire est… Je ne sais pas vraiment. Il se perd le long d’un chemin long et sinueux jusqu’à la soi-disant fin de choc – et le slapstick de style Miranda n’aide pas non plus. Si vous fumez une cigarette, vous allez – quoi ? Coller accidentellement votre main sur la plaque de cuisson ? Tomber par la fenêtre ? Vous vous trouvez à un rendez-vous avec un homme médiocre qui a un penchant pour la musique samba ringard ?

Facteur de recul – Cette publicité anti-cigarette est une Babushka multicouche de grincer des dents, ne vous y trompez pas. Au début, je suis simplement gêné parce que la prémisse est merdique et n’a aucun sens, puis je suis dégoûté parce que je peux voir un gros plan d’une femme qui vient de tomber d’une fenêtre. Étais-je censé rire ? Je ne sens rien.

Les mystères de l’univers – 7.5/10

Le NHS Scotland aurait été transporté d’urgence à l’hôpital pour avoir porté toute cette liste sur son dos !!!

Efficacité: Pas du tout pressentiment et loin d’être assez emblématique pour faire comprendre le point à travers les rediffusions. Le truc de type cyclope extraterrestre est grinçant – je pourrais probablement mettre un accent américain plus convaincant. Cependant, les coupes de caméra de style CBBC du milieu des années 2000 sont la principale grâce salvatrice – et j’ai trouvé que les enfants de 12 ans inaptes étaient parfaitement racontables. 2/10

Facteur de recul : Un extraterrestre ennuyeux, un message oubliable et l’homme qui est rebuté par une femme parce qu’elle fume (désolé, Mark Darcy) contribuent chacun au niveau de recul moyen. Faites mieux la prochaine fois. 5.5/10

Cigarettes grasses – 9/10

Je suis dégoûté.

Efficacité: Enfin, de la bonne putain de bouffe ! Du saindoux dégoulinant d’un mégot de cigarette, une valve cardiaque d’homme mort, un jean bootcut, le chic type de Vigil. Je veux soudainement faire la leçon à chaque personne dans la zone fumeur sur l’accumulation de graisse tout en sirotant ma bière blonde et en mangeant un doner kebab. 6/10

Facteur de recul : La chose la plus effrayante à propos de cette publicité est de voir les globules d’accumulation de graisse jaune tomber sur les genoux des gens. Aussi la coupure soudaine d’un organe réel. Aïe. 3/10

Accro – 9.5/10

@nostalgiapill #nhs #quit #hooked #health #throwback #nostalgia #2007 #memories #forgotten #uktv #ukads #advertisment #fypシ #foryoupage #tvad #fypage ♬ son original – Unlocking Memories

Celui-ci me donne toujours envie de me baigner dans un baume à lèvres.

Efficacité: Je veux dire, plus que tout, cela me donne envie de vérifier toutes les zones fumeurs pour les pêcheurs vengeurs. Le message est fort et clair : ne devenez pas accro à la cigarette. C’est graphique, c’est viscéral et ça a l’air douloureux. 7/10

Facteur de recul : Je ne peux pas le regarder physiquement, même pour les besoins de cet article hautement informatif. Je ne peux pas le faire. Une fois, j’ai ouvert ma lèvre et cela me rappelle des souvenirs. Ce n’est pas *grincer des dents* en soi, mais je ne suis toujours pas prêt à m’y mettre. 3/10

Stinx – 10/10

@thebaldestbitch les paroles le nom, c’est tout #stinx #girlband #ukcomedy #britishhumour #scotland #2000 #2000s #advert #fyp #foryou ♬ son original – TheBaldestBitch

Cette publicité anti-cigarette était si emblématique qu’elle a culminé au huitième rang des charts. Un instant! Une légende!

Efficacité: Lui donner un zéro uniquement sur la base du fait que ces filles à la TLC/Sugababes donnent l’impression que fumer est cool – cela semble aussi faire fuir les fuckboys, alors pourquoi ne prendrais-je pas l’habitude ? 0/10

Facteur de recul : C’est la pire, mais aussi la meilleure des choses. La façon dont la fille de Britney Spears dit « ciggies » au début est suffisante pour me faire friser les orteils – ainsi que les jeans taille basse et les garçons à l’allure NSYNC. Tout simplement affreux, affreux or de télévision. 10/10

