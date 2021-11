Photo de Justin Casterline/.

Mallory et Nora listent leurs cinq meilleurs quarts-arrières du repêchage 2021 de la NFL

Nora et Mal décident de vérifier les quarts recrue du premier tour et de les classer du non. 1 à non. 5.

Hôtes : Nora Princiotti et Mallory Rubin

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS