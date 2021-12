Classement des six de Yours Truly à Positions

Ces dernières années, Ariana Grande a travaillé dur, rapidement et de manière prolifique. Lorsqu’elle a sorti le single Thank U, Next quelques mois seulement après la sortie de son album de 2018, Sweetener, il n’y avait pas beaucoup de mâchoires qui n’étaient pas sur le sol. Il n’est pas rare qu’un rappeur sorte aussi vite, mais ce n’est certainement pas ainsi qu’une pop star grand public est censée fonctionner. Ariana s’en fichait, et l’agence qu’elle a maintenant avec sa carrière l’a amenée à d’énormes nombres de streaming, des réalisations record et des critiques élogieuses. Six albums, des bops sans fin, mais lequel est le meilleur ? Voici les six albums d’Ariana Grande classés du pire au meilleur :

6. Mon tout



Classé à la dernière place est la deuxième Ariana Grande sortie dans le monde, et c’est son disque bourré de la charge la plus jetable. Ce n’est pas si mal – Break Free assisté par Zedd est dans la conversation pour la meilleure chanson d’Ariana en ce qui me concerne. D’une danse contagieuse, d’une production impeccable et d’un refrain incroyablement bien ceinturé débordant de notes aiguës de marque. Problème, alors qu’un produit de son époque et d’une chanson qui n’a pas vieilli de manière immaculée, a absolument frappé à l’époque. One Last Time et My Everything ont pris un sens différent après leur importance pour les attentats terroristes de Manchester en 2017, et ont une profondeur émotionnelle et une couche d’espoir qu’il est maintenant difficile de ne pas vraiment être ému.

Cet album a trop de fonctionnalités et presque toutes sont épouvantables. The Cashmere Cat assisté Be My Baby est une exception de piste d’album amusante, avec le combo de l’équipe de rêve de The Weeknd et Ari sur Love Me Harder. Mais une grande partie de My Everything est vulgaire – une maison de disques jetant tout ce qu’elle peut sur un disque pour en faire un succès.

5. Vraiment vôtre

Je ne peux pas m’empêcher de souhaiter qu’Ariana Grande sorte Yours Truly après My Everything, car bien qu’il y ait quelques puants parmi sa liste de chansons, c’est un disque pop globalement plus maigre et plus serré avec lequel je m’amuse souvent beaucoup plus que son sœur aînée. Ce n’est pas un album particulièrement sophistiqué, et l’ensemble a un peu l’éclat d’une starlette Disney dans ses choix d’écriture et de production. Peut-être une opinion ringard, mais je pense vraiment que Yours Truly est vraiment amusant.

Honeymoon Avenue, sans doute le meilleur morceau d’ouverture de la carrière d’Ariana Grande, démarre parfaitement l’album – éblouissant par sa portée cinématographique et sa voix. Baby I et The Way sont de GRANDS célibataires d’Ariana qui se démarquent aujourd’hui avec les meilleurs d’entre eux. Il y a une solide trilogie de morceaux d’album dans Tattooed Heart, Piano et Daydreamin’ qui sont un peu mignons mais vraiment solides. Les puants viennent fort et vite avec Almost Is Never Enough, trop sucré pour son propre bien et mettant en vedette la voix de Nathan Sykes. Le fait que ces deux-là aient été ensemble est un rêve fébrile si jamais j’en ai eu un. Le pire de tous et sans doute le pire de toute la carrière d’Ari est la chanson populaire Wicked-sampling et HONESTLY moins c’est dit, mieux c’est. Au moins, l’album s’achève avec le bang pop générique qu’est Better Left Unsaid.

4. Postes

Les positions sont un peu une bête délicate, et je pense que son classement au milieu des albums d’Ariana Grande semble absolument juste. J’ai l’impression que la musique qu’Ariana Grande fait pour elle-même, ce qui m’apporte tellement de joie. En tant qu’artiste, elle devrait faire ce qu’elle aime. J’apprécie ce son sur elle, mais tant de Positions peuvent se fondre en un seul pour moi et il y a un gros effondrement au milieu de l’album où il y a beaucoup de morceaux qui se distinguent à peine. La chanson avec The Weeknd, une rare mauvaise collaboration entre les deux, est l’une des chansons les plus ennuyeuses sur lesquelles elle ait jamais mis son nom.

Le single principal et la chanson titre sont délicieux, et il a passé l’année dernière environ depuis sa sortie à vieillir comme un bon vin avec 34+35 et l’EXCELLENT Motive avec Doja Cat. Le joyau de l’album est POV – une ballade de chanson d’amour d’Ariana qui fait partie des meilleures performances vocales qu’elle ait jamais données. Il y a beaucoup à aimer ici, mais le manque de progression artistique l’empêche d’être vraiment spectaculaire.

3. Merci, suivant

Le troisième album d’Ariana Grande est Thank U, Next de 2019. C’est un album vraiment solide, et le plus gros et le plus grand succès commercial d’Ariana de sa carrière. Mené par la force titanesque de sa chanson titre, Thank U, Next a obtenu à Grande ses deux premiers singles numéro un dans le Billboard Hot 100 et à un moment donné, les 12 pistes de l’album figuraient dans le classement. C’est un exploit impressionnant pour un album très impressionnant. Imagine, le morceau d’ouverture à couper le souffle, est la performance vocale de sa carrière. Je ne suis pas toujours le plus grand fan des airs faux-vintage d’Ariana, mais Imagine le projette dans les prochains millénaires.

Beaucoup de non-simples sur Thank U, Next sont bons, mais sûrs. Il n’y a pas de mauvaise chanson sur cet album, mais les vrais wows sont moins fréquents. Ghostin est une ballade magnifique, Bad Idea un mégabanger, 7 Rings un hymne national du matérialisme. Il se distingue parmi les albums d’Ariana comme un disque maigre qui ne dépasse jamais son accueil, mais je souhaite parfois qu’il fasse des choses un peu plus spéciales sur son temps d’exécution.

2. Femme dangereuse

Dangerous Woman était la première fois qu’Ariana Grande évoluait pour devenir une véritable artiste d’albums. C’est une bête pop gargantuesque, remplie de chansons qui supplient d’être des célibataires et de méga smashs à chaque tournant. J’aime la façon dont le disque s’ouvre avec Moonlight et vous attire dans ce faux sentiment de sécurité vintage d’Ariana avant de briser le verre avec le drame de la chanson titre. La femme dangereuse est banger après banger. Être bien? En toi? Côte à côte? Cupide? TOUCHE ÇA?

Comme tous les albums mégapop, il y a du remplissage dans sa liste de chansons, mais ce n’est jamais vraiment mauvais. Je pourrais me passer de la nature tiède de Leave Me Lonely et I Don’t Care, mais les bons accessoires le rendent si bien que je ne m’en soucie pas vraiment. Pour moi, c’était Ariana qui s’amusait tellement à être une pop star, et honnêtement, les refrains n’ont jamais frappé plus fort. La production de certains de ces morceaux est époustouflante, et ce fut pendant longtemps son magnum opus. Mais grâce à la magie du recul et du vieillissement comme un bon vin, un record l’a finalement battu à la première place.

1. Édulcorant

Sweetener est le genre spécial d’album que vous ne pouvez faire qu’une seule fois dans votre carrière. Expérimental, étrange, complexe et fascinant. Je me souviens avoir été un peu déçu quand il est tombé pour la première fois en 2018 – j’étais clairement sourd. C’est le mieux classé des six albums d’Ariana Grande parce que c’est un disque qui ne le joue jamais en toute sécurité. Le single principal est la plus grande chanson d’Ariana, No Tears Left To Cry, une chanson délicate sur l’espoir qui semble si euphorique qu’il est difficile de l’exprimer avec des mots. God Is A Woman est l’hymne, Breathin est spectaculaire, REM une vitrine vocale. Il y a tellement de choses à aimer et à revisiter sur Sweetener. Tant de couches.

L’influence de Pharrell est partout – et bien qu’il y ait un temps et un endroit pour son style de production, il est à son apogée sur Sweetener. Il y a un côté jazz dans presque chaque morceau qui garde constamment les choses intéressantes et surprenantes. Sweetener est à la fois son meilleur et son plus étrange album, et c’est tant mieux pour lui. La couverture Imogen Heap ? Sûr! L’ode aléatoire d’une minute au fiancé de l’époque, Pete Davidson ? SI TU VEUX! Sweetener est un disque de l’un des plus grands artistes de notre génération qui fait de la musique la plus excitante.

