Classement des villes américaines les plus polluées de l’air : rapport

Les villes américaines avec les pires niveaux de pollution atmosphérique ont été classées dans un rapport récent, qui a conclu que plus de 58 millions d’Américains ont connu plus de 100 jours d’air pollué en 2020.

La recherche publiée par l’association à but non lucratif Environment America Research & Policy Center, Frontier Group et US PIRG Education Fund au début du mois, a montré que la région californienne de San Diego-Chula Vista-Carlsbad avec le plus grand nombre de jours avec de l’ozone et des PM 2,5 (particules 2,5) IQA (indice de qualité de l’air) supérieur à 50.

LES RESPIRATEURS N95 POURRAIENT RÉDUIRE LES HOSPITALISATIONS SUITE À LA FUMÉE SAUVAGE : ÉTUDE

Tout score IQA compris entre 51 et 100 est répertorié comme une qualité de l’air « modérée », avec un risque potentiel pour certains groupes sensibles.

Les PM 2,5 sont couramment présentes dans la fumée des incendies de forêt qui a frappé les États des deux côtes au cours des dernières saisons.

La région de Los Angeles-Long-Beach-Anaheim est arrivée deuxième, avec 209 jours et Riverside-San-Bernardino-Ontario s’est classée troisième.

La région de Phoenix-Mesa-Chandler en Arizona a terminé quatrième avec 149 jours et Denver-Aurora-Lakewood du Colorado a terminé cinquième.

Des régions du Texas, de l’Ohio et de l’Indiana figuraient également dans le top 10.

Les chercheurs ont examiné les dossiers de l’EPA (Environmental Protection Agency) couvrant plus de 591 zones géographiques différentes et ont produit une carte numérique des jours de mauvais air à travers le pays en 2020.

Dans un communiqué détaillant le rapport, l’organisation a noté que même avec la pandémie de COVID-19 « battant son plein », la mauvaise qualité de l’air persistait.

En plus de l’impact des incendies de forêt dans l’ouest aggravé par le changement climatique d’origine humaine et la mégasécheresse, le rapport a souligné l’impact dommageable des émissions de combustibles fossiles.

« L’essence, le diesel, le méthane, le charbon et d’autres combustibles fossiles brûlés pour le transport, la production d’électricité, les procédés industriels, le chauffage et à d’autres fins sont des sources majeures d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV) qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique et peut également se transformer en pollution particulaire », explique le rapport. « La combustion de combustibles fossiles, les incendies et la poussière sont des sources directes majeures de pollution particulaire et certaines de ces sources produisent également des précurseurs chimiques qui se combinent en particules. »

COMMENT VOUS PROTÉGER CONTRE LA FUMÉE DES FEUX SAUVAGES — MÊME À DES MILLIERS DE KM

« La combustion de combustibles fossiles produit plus que de l’ozone et des particules dangereuses pour la santé – elle produit également des gaz à effet de serre qui réchauffent notre climat. Le réchauffement climatique est susceptible d’aggraver la pollution de l’air dans les années à venir », a déclaré Environment America dans un résumé de la rapport.

En fin de compte, le rapport a exhorté la nation à prendre des mesures en électrifiant les systèmes de chauffage et d’eau chaude, les processus industriels et le secteur des transports et en améliorant l’accès et la qualité des transports publics et des infrastructures pour la marche, le vélo et d’autres moyens de transport non riverains.

En outre, Environment America a appelé à une utilisation accrue des énergies renouvelables et à l’incitation à une meilleure efficacité énergétique, ainsi qu’au renforcement des normes de qualité de l’air à des niveaux pleinement protecteurs de la santé publique et à l’application de ces normes.

Dans l’ensemble, les auteurs ont déclaré que les décideurs politiques américains doivent prendre des « mesures rapides » pour réduire la combustion de combustibles fossiles.

« La pollution de l’air peut être tout aussi dangereuse pour notre santé que le tabagisme », a déclaré Wendy Wendlandt, présidente d’Environment America Research & Policy Center, dans un communiqué. « Nous avons appris dans les années 1960 que les cigarettes étaient mauvaises pour nous et nous avons commencé à faire quelque chose. Aujourd’hui, la pollution de l’air fait mourir trop tôt des centaines de milliers de personnes qui n’ont jamais commencé à fumer chaque année. Il est plus que temps de faire quelque chose. cette. »

Environment America soutient la Build Back Better Act du président Biden, selon The Arizona Republic – bien que le rapport ne fasse pas spécifiquement référence à la législation.

Cependant, il discute de la protection et de la mise à profit des progrès réalisés dans le cadre de la Clean Air Act.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, l’ozone troposphérique – un élément clé du smog – est associé à une diminution de la fonction pulmonaire, à une augmentation des hospitalisations et des visites aux urgences pour l’asthme et à une augmentation des décès prématurés.

L’exposition à la fumée a également été associée à des centaines de milliers de décès chaque année, sur la base d’une évaluation des risques pour la santé mondiale liés à la fumée des incendies dans le paysage.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la pollution de l’air est responsable de millions de décès chaque année dans le monde.