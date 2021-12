Classement en puissance des joueurs les plus frustrants à gérer en décembre

Avec seulement deux semaines avant les éliminatoires fantastiques, nous classons les plus gros points d’interrogation de la ligue et vous aidons à comprendre quoi faire avec eux. Ensuite, nous tenons Fantasy Court et lisons quelques e-mails d’auditeurs.

Heure de puissance (2:53)

Cour Fantaisie (37:07)

E-mails des auditeurs (48:27)

Écrivez-nous à ringerfantasyfootball@gmail.com.

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple