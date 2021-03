Classement et commentaire en direct du tour final alors que Lee Westwood et Bryson DeChambeau sont les vedettes du TPC Sawgrass

Lee Westwood et Bryson DeChambeau mèneront un classement par excellence pour la ronde finale du championnat des joueurs ce soir.

L’action à TPC Sawgrass atteindra sa conclusion ce soir après ce qui a été un autre tournoi passionnant.

Lee Westwood et Bryson DeChambeau sont en tête du classement des joueurs

L’Angleterre Westwood a terminé deuxième de la superstar américaine DeChambeau à l’Arnold Palmer Invitational le week-end dernier et détient une avance de deux coups sur l’Américain après trois tours en Floride.

Westwood, qui cherche à devenir le premier Anglais à remporter cet événement, a été solide jusqu’à présent et n’a pas perdu un tir dans une ronde de quatre sous la normale de 68 hier pour passer à 13 sous.

DeChambeau n’est que deux de retour et en pleine forme tandis que Justin Thomas, Paul Casey et Jon Rahm sont également bien placés pour faire une charge lors de la dernière journée.

talkSPORT 2 vous apportera l’action de Sawgrass ce soir alors qu’un champion est couronné.

Les joueurs: comment écouter

La couverture du dernier jour de TPC Sawgrass sera en direct sur talkSPORT 2, avec nos commentaires à partir de 19h.

Le dernier groupe de Westwood et DeChambeau débutera à 17 h 50, heure britannique, et nous vous apporterons le meilleur de leur tour et les étapes finales du tournoi.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Les joueurs: qu’est-ce qui a été dit?

Lee Westwood: «Je sais que je vais bien jouer au vert.

«J’ai toujours essayé de m’amuser, mais c’est plus facile maintenant, alors gagnez, perdez ou faites match nul; Je descends encore du parcours le soir et je me suis bien amusé.

«Je ne permets plus qu’une partie de golf m’affecte.

«C’est comme la revanche, n’est-ce pas? Je viens de réaliser que ce sera amusant. J’aime jouer avec Bryson. C’est une bouffée d’air frais et c’est bon de le regarder jouer au golf.

«Sur ce que je dois faire, j’ai juste besoin de m’amuser à nouveau. Essayez de contrôler mon swing, contrôlez mes coups de golf et où je l’ai frappé sur le terrain de golf, à quel point je peux rester calme sur les greens et faire rouler la balle le long de la ligne que je choisis.

«C’est tout ce que je peux faire, c’est tout ce que je peux contrôler.»

Le classement des joueurs (après le troisième tour) 1. Lee Westwood -13 2. Bryson DeChambeau -11 3 = Justin Thomas -10 3 = Doug Ghim -10 5 = Paul Casey -9 5 = Jon Rahm -9 5 = Brian Harman -9 8 = Matthieu Fitzpatrick -8 8 = Sergio Garcia -8 8 = Chris Kirk -8

Les joueurs: heures de départ de la ronde finale

Florida Times – UK a 4 heures d’avance

07:50 Scott Harrington (États-Unis)

07:55 Collin Morikawa (États-Unis), Martin Laird (Sco)

08h05 Rory Sabbatini (Svk), Nate Lashley (États-Unis)

08:15 Patrick Rodgers (États-Unis), James Hahn (États-Unis)

08:25 Cameron Percy (Aus), Louis Oosthuizen (Rsa)

08:35 Dustin Johnson (États-Unis), Adam Scott (Aus)

08:45 Jhonattan Vegas (Ven), Aaron Wise (États-Unis)

08:55 Michael Thompson (États-Unis), Lucas Glover (États-Unis)

09:05 Nick Taylor (Can), Russell Knox (Sco)

09:15 Dylan Frittelli (Rsa), Sungjae Im (Kor)

09h30 Zach Johnson (États-Unis), Keegan Bradley (États-Unis)

09:40 Ryan Moore (États-Unis), Brendan Steele (États-Unis)

09:50 Charley Hoffman (États-Unis), Billy Horschel (États-Unis)

10:00 Brian Stuard (États-Unis), Kramer Hickok (États-Unis)

10:10 Scott Piercy (États-Unis), Kyoung-Hoon Lee (Kor)

10:20 Adam Hadwin (Can), Harold Varner (États-Unis)

10h30 Phil Mickelson (États-Unis), Charles Howell (États-Unis)

10:40 Joaquin Niemann (Chi), Brendon Todd (Etats-Unis)

10:50 Denny McCarthy (États-Unis), Matt Jones (Aus)

11h05 Scott Brown (États-Unis), Tyler McCumber (États-Unis)

11h15 Daniel Berger (États-Unis), Ryan Armour (États-Unis)

11:25 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Jason Kokrak (États-Unis)

11:35 Victor Perez (Fra), JT Poston (États-Unis)

11:45 Corey Conners (Can), Jason Day (Aus)

11:55 Jordan Spieth (États-Unis), Patrick Reed (États-Unis)

12:05 Patton Kizzire (États-Unis), Lanto Griffin (États-Unis)

12h15 Will Zalatoris (États-Unis), Tom Hoge (États-Unis)

12:25 Adam Long (États-Unis), Shane Lowry (Irl)

12h40 Talor Gooch (États-Unis), Harry Higgs (États-Unis)

12h50 Ryan Palmer (États-Unis), Abraham Ancer (Mex)

13:00 Cameron Smith (Aus), Si Woo Kim (Kor)

13:10 Sergio Garcia (Spa), Matthew Fitzpatrick (Eng)

13:20 Brian Harman (États-Unis), Chris Kirk (États-Unis)

13h30 Paul Casey (anglais), Jon Rahm (spa)

13:40 Justin Thomas (États-Unis), Doug Ghim (États-Unis)

13:50 Lee Westwood (Eng), Bryson DeChambeau (USA)