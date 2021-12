Classement F1 | Voici à quoi ressemble le Championnat du monde avant le GP d’Abu Dhabi

09/12/2021

Le à 20:53 CET

Lewis Hamilton a remporté la huitième victoire de la saison dans le GP d’Arabie saoudite, la 103e de sa carrière sportive et a marqué des points importants pour Max verstappen, qui a terminé deuxième d’une course tendue et sale dans laquelle il y avait tout.

En l’absence du GP d’Abu Dhabi, la différence entre les deux prétendants au titre est minime. A égalité de points, Verstappen mène le classement en remportant une victoire de plus cette saison que Hamilton.

CLASSEMENT PILOTE F1

1. Max Verstappen (PB) 369,5 points

2. Lewis Hamilton (GBR) 369,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 218

4. Sergio Pérez (MEX) 190

5. Charles Leclerc (MON) 158

6. Lando Norris (GBR) 154

7. Carlos Sainz (ESP) 149,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 115

9. Pierre Gasly (FRA) 100

10. Fernando Alonso (ESP) 77

11. Esteban Ocon (FRA) 72

12. Sébastien Vettel (ALE) 43

13. Lance Promenade (CAN) 34

14. Yuki Tsunoda (JAP) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Kimi Räikkönen (FIN) 10

17. Nicolas Latifi (CAN) 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 3

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0

CLASSEMENT CONSTRUCTEUR

1. Mercedes 587,5 points

2. Red Bull 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpin 149

6. Alpha Tauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Roméo 13

10. Haas 0