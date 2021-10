Classement Fantasy QB de la semaine 8

La saison avance et la semaine 8 s’annonce sans une tonne d’exemptions et de soucis de blessures chez le quart-arrière. Nous accueillons de nombreux étalons fantastiques après leur congé et avons à notre disposition un tas de dormeurs potentiels avec des correspondances favorables. Nos classements fantasy QB de la semaine 8 sont à peu près aussi empilés que vous allez le trouver à cette période de l’année.

Derek Carr et Lamar Jackson sont hors de la table cette semaine en raison de byes, mais nous souhaitons la bienvenue à Josh Allen (vs. Dolphins), Dak Prescott (@ Vikings) – en supposant que sa blessure au mollet soit guérie – et Justin Herbert (vs. Patriots), entre autres. Vous pouvez maintenant replacer ces gars dans vos alignements pour ne plus jamais être touchés. Tom Brady (@ Saints) et Herbert (vs. Patriots) sont les seuls étalons de premier plan à avoir des problèmes de match, mais comme toujours, ils devraient toujours être démarrés.

Il y a une tonne de gars dans la bulle start-or-sit qui ont de l’attrait cette semaine. Teddy Bridgewater (vs Washington), Daniel Jones (@ Chiefs), Jameis Winston (vs Buccaneers), Carson Wentz (vs Titans), Sam Darnold (@ Falcons) et Ryan Tannehill (@ Colts) sont les meilleurs sur la liste. Si vous ne possédez pas déjà Tannehill, cela ne signifie rien pour vous car il n’est pas disponible dans la plupart des ligues. Cependant, tous les autres types mentionnés sont au moins quelque peu réalisables sur la plupart des fils de renonciation. Il y a de fortes chances que vous puissiez récupérer l’un de ces gars si vous cherchez un streamer. Tous s’affrontent avec des défenses parmi les 10 derniers contre les QB. (Quarters classés de la pire défense à la meilleure défense). Nous comprenons si vous avez envie de jouer à Trevor Lawrence (@ Seahawks), mais nous préférons certaines des autres options avec des sols plus sûrs.

Matt Ryan (vs. Panthers), Joe Burrow (@ Jets) et Tua Tagovailoa (@ Bills) font partie des QB avec des problèmes de match qui nous font hésiter. Ryan a été un candidat à l’essor ou à l’effondrement tout au long de sa carrière – sans aucune montée en puissance – et bien que la défense de la Caroline ait connu des difficultés ces dernières semaines, ses sept premiers devraient surpasser la ligne offensive d’Atlanta et rendre la vie de Ryan misérable. Tua a montré qu’il pouvait accumuler de gros chiffres dans de bons matchs, mais nous ne lui faisons pas confiance à Buffalo.

Burrow est un appel légèrement plus difficile. La défense contre la passe des Jets a impressionné la plupart des semaines. En fait, avant la semaine 7, New York avait accordé le quatrième moins de points fantastiques par match aux quarts avant d’autoriser la solide journée de Mac Jones. Si la défense des Jets joue aussi bien qu’elle peut, c’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Burrow. Cependant, compte tenu de ce que nous avons vu de l’offensive de Burrow et des Bengals cette année, nous ne pouvons pas recommander de le mettre sur le banc. Il est plus probable qu’il soit plus proche de l’élite, la classe « incontournable ».

Il convient de noter que Bridgewater avait l’air entravé lors du Thursday Night Football contre Cleveland, donc son statut de blessure doit être surveillé. De plus, Tyrod Taylor (ischio-jambiers) a une chance de reprendre l’entraînement cette semaine, il pourrait donc être bientôt en jeu, même si nous ne le toucherions pas contre les Rams. Il en va de même pour Baker Mayfield (épaule gauche) s’il revient contre les Steelers.

Beaucoup d’entre vous ont survécu à la semaine de congé brutale au QB et auront un gars « incontournable » dans la formation pour le reste de la saison. Les blessures, les complications liées au COVID et les prochaines semaines de congé continueront de faire bouger les choses. Nous donnerons un sens à tout cela chaque semaine, alors continuez à vérifier nos classements hebdomadaires Fantasy QB.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements QB tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses des joueurs.

Fantasy QB Rankings Semaine 8: Qui commencer au quart-arrière

Les classements sont basés sur TD standard avec dépassement à quatre points formatage.

