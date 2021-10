La byepocalypse à six équipes est terminée et cette semaine, seules deux équipes (Raiders et Ravens) sont absentes. Cela s’annonce toujours comme une semaine difficile pour notre classement Fantasy RB de la semaine 8, car de nombreux porteurs de ballon doivent faire face à des blessures et le nombre habituel de matchs difficiles et de situations de comité plus difficiles affecte les choses.

Saquon Barkley (cheville), Nick Chubb (mollet) et David Montgomery (genou) sont tous éligibles pour revenir cette semaine, mais Montgomery devrait rester absent. Barkley (@ Chiefs) aurait un match de gâteau s’il était capable de revenir, tandis que Chubb (vs. Steelers) serait dans une situation difficile, mais évidemment les propriétaires de fantasy veulent juste ces dos dans leurs files d’attente malgré tout. D’Ernest Johnson a montré la semaine dernière qu’il était capable de gérer un ensemble complet de courses si Chubb était absent, mais un affrontement contre les Steelers le maintiendrait à un niveau RB2 bas de gamme.

Damien Harris (@ Chargers), Darrel Williams (vs. Giants) et Kenneth Gainwell (@ Lions), en supposant que Miles Sanders (cheville) soit absent, sont bien placés cette semaine et devraient produire des chiffres de niveau RB1 à la limite. Zack Moss et Devin Singletary (contre MIA) ont également d’excellents matchs, bien que leur temps partagé reste frustrant. Moss continue de jouer plus de snaps que Singletary, mais Singletary a réduit l’écart lors de son dernier match et a surpassé de justesse Moss. Pourtant, le léger avantage de Moss dans le potentiel de touché lui donne un avantage dans notre classement.

Plusieurs arrières secondaires sont bien placés cette semaine et pourraient voir quelques touches / production supplémentaires. Tony Pollard (@ Vikings) se démarque le plus dans notre classement, mais JD McKissic (@ Broncos), Brandon Bolden (@ Chargers), Boston Scott (@ Lions) et Rashaad Penny (vs. Jaguars) ont également des matchs favorables et devraient fonctionnent comme des flex dans tous les formats. Vous pouvez même essayer Samaje Perine (@ Jets) si vous êtes dans une impasse, car les arrières secondaires des Bengals ont eu une belle production ces derniers temps.

Khalil Herbert (contre les 49ers), Myles Gaskin (@ Bills), Michael Carter (contre les Bengals) et Mark Ingram (contre les Rams) sont des partants remarquables avec des affrontements difficiles. Certains de ces gars obtiennent un volume assez décent, mais on peut en dire autant de la plupart des arrières secondaires énumérés ci-dessus qui ont de bien meilleures correspondances. La principale différence réside dans le fait que les joueurs ayant un mauvais match sont plus susceptibles d’obtenir des passes sur la ligne de but, mais ils sont toujours plus risqués que d’habitude dans une semaine où le classement est relativement profond.

Nous arrivons au point de la saison où nous avons une bonne idée de qui va toucher et qui a les meilleures chances de produire. Certaines situations sont encore des conjectures totales (Dolphins, Broncos, Seahawks) ou tout simplement mauvaises (Texans, Jets), mais il y en a d’autres, comme les Falcons ou les Cardinals, où les comités prospèrent généralement. Nous savons que les mauvais matchs sont toujours possibles (comme nous l’avons vu avec un gimpy Mike Davis la semaine dernière), mais nous savons également que certains joueurs se sont imposés comme des « incontournables ». À moins que vous n’ayez des options nettement meilleures ou plus fiables, vous devez faire confiance à certains gars jusqu’à ce qu’ils vous donnent une raison de ne pas le faire.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Fantasy RB Rankings Semaine 8: Qui commencer à courir

Les classements sont basés sur standard, non PPR notation

#2

James Robinson, Jaguar

#4

Ezekiel Elliott, Cowboys

#5

Saquon Barkley, Géants

#6

Jonathan Taylor, Poulains

#8

Damien Harris, Patriotes

#dix

Austin Ekeler, Chargeurs

#12

Darrell Henderson, Béliers

#14

Najee Harris, Steelers

#15

Kenneth Gainwell, Aigles

#16

Darrel Williams, chefs

#18

Cordarrelle Patterson, Faucons

#19

Chuba Hubbard, Panthères

#20

Léonard Fournette, Boucaniers

#21

Elijah Mitchell, 49ers

#24

Devin Singletary, Factures

#25

Tony Pollard, Cowboys

26 Alex Collins, SEA contre JAX

27 Melvin Gordon, DEN contre WAS

28 Khalil Herbert, CHI contre SF

29 Mike Davis, ATL contre CAR

30 Javonte Williams, DEN contre WAS

31 James Conner, ARI contre GB

32 Michael Carter, NYJ contre CIN

33 Chase Edmonds, ARI contre GB

34 Rashaad Penny, SEA contre JAX

35 Brandon Bolden, NE @ BAC

36 JD McKissic, ÉTAIT @ DEN

37 Jamaal Williams, DET contre PHI

38 Myles Gaskin, MIA @ BUF

39 Mark Ingram, HOU contre LAR

40 Damien Williams, CHI contre SF

41 D’Ernest Johnson, CLE contre PIT

42 Samaje Perine, CIN @ NYJ

43 Ty Johnson, NYJ contre CIN

44 Boston Scott, PHI @ DET

45 Alexander Mattison, MIN contre DAL

46 Salvon Ahmed, MIA @ BUF

47 AJ Dillon, GB @ ARI

48 Malcolm Brown, MIA @ BUF

49 Ronald Jones II, CT @ NON

50 David Johnson, HOU c. LAR

51 Nyheim Hines, IND contre TEN

52 Devontae Booker, NYG @ KC

53 Giovani Bernard, CT @ NON

54 JaMycal Hasty, SF @ CHI

55 Sony Michel, LAR @ HOU

56 Jerick McKinnon, KC contre NYG

57 Demetric Felton, CLE contre PIT

58 Joshua Kelley, BAC c. NE

59 Darrynton Evans, TEN @ IND

60 JJ Taylor, NE @ BAC

61 Carlos Hyde, JAX @ SEA

62 Phillip Lindsay, HOU c. LAR

63 Larry Rountree III, BAC c. NE