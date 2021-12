Classement Fantasy RB Semaine 17: Par qui commencer, asseyez-vous pour courir dans le football Fantasy

La semaine du championnat Fantasy est enfin arrivée, et ceux qui ont la chance de jouer encore se demandent sans aucun doute comment ils ont survécu. Que vous ayez compensé la perte d’une clé avec un ramassage de renonciation au bon moment, ou que vous n’ayez tout simplement pas encore subi de blessures / COVID, il y a de fortes chances que vous ayez au moins un ou deux problèmes cette semaine. Nos classements fantasy RB de la semaine 17 peuvent vous aider à naviguer dans tout ce qui se présente à vous et à prendre les bonnes décisions pour commencer, asseyez-vous.

Il reste à voir si Dalvin Cook (réserve/COVID) a même une chance de revenir pour le match de la semaine 17 contre Green Bay, mais s’il en est capable, il ne sera activé que le week-end prochain. Austin Ekeler (réserve/COVID) est plus susceptible de revenir pour son match contre Denver. Tant que l’un ou l’autre est actif, il restera un incontournable.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 17 :

quart-arrière | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Rashaad Penny (contre les Lions), Elijah Mitchell ou Jeff Wilson Jr. (contre les Texans), Devin Singletary (contre les Falcons), Rhamondre Stevenson et Damien Harris (contre les Jaguars), et D’Andre Swift et Jamaal Williams (@ Seahawks) sont tous des partants à la limite ou au moins des partants dépendants du match la plupart des semaines, mais ils ont tous l’air bien au cours de la semaine 17. Il peut être difficile de faire confiance à Swift (épaule) ou Mitchell (genou) s’ils sont de retour, mais leurs équipes respectives ne les activerait pas s’ils n’allaient pas voir des touches significatives. Stevenson (réserve/COVID) pourrait en fait être le plus gros joker après que Harris ait eu une performance dominante, mais cela avait été une répartition assez égale avant les problèmes de santé de Stevenson.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 17 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

D’un autre côté, Dare Ogunbowale (@ Patriots), Darrel Williams (@ Bengals), Josh Jacobs (@ Colts), Sony Michel (@ Ravens), Michael Carter (vs Buccaneers), Myles Gaskin (@ Titans), Chuba Hubbard (@ Saints), Devonta Freeman et Latavius ​​Murray (vs. Rams) et Rex Burkhead (@ 49ers) sont tous dans des moments difficiles. Michel, Williams et Jacobs sont difficiles à asseoir dans des ligues à 12 équipes, mais le reste semble mieux adapté aux bancs, du moins dans les ligues standard. Même avec cela dit, les touches garanties ont de la valeur, et Ogunbowale et Burkhead semblent prêts pour plus de 15 opportunités. Carter ne sera pas loin derrière. Préféreriez-vous avoir un de ces arrières ou, disons, AJ Dillon (vs Vikings) dans un match beaucoup plus favorable ? En standard, vous préféreriez probablement avoir Dillon, mais c’est discutable. Choisissez votre poison.

Heureusement, la plupart des affrontements les plus difficiles vont soit à des joueurs incontournables comme Cook/Alexander Mattison (@ Packers) ou Ezekiel Elliott (vs. Cardinals), soit à des joueurs que vous ne vous sentirez pas mal de laisser sur votre banc. Bien sûr, vous pourriez être obligé de commencer quelqu’un comme Gaskin ou Carter à cause de blessures ou de COVID, mais, encore une fois, vous utiliserez au moins des joueurs qui reçoivent une quantité décente de touches.

Chaque année, des héros improbables jouent la vedette lors de la semaine 17 dans les jeux d’argent. Cette année, cela pourrait être Ronald Jones (@ Jets), Penny, Wilson Jr., ou quelqu’un qui est troisième sur le tableau de profondeur d’une équipe au moment de cette publication. De nombreux ajustements devront être apportés à ces classements (et les démarrer, les prendre des décisions) avant le coup d’envoi de dimanche, alors assurez-vous que vos partants sont menottés et prêts à frapper le fil de suspension/agent libre tout au long de la semaine.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Classement Fantasy RB Semaine 17: Par qui commencer en tant que demi offensif

Les classements sont basés sur standard, non PPR notation

Rang

Joueur

1 Jonathan Taylor, IND contre LV 2 Aaron Jones, GB contre MIN 3 Nick Chubb, CLE @ PIT 4 Ronald Jones II, TB @ NYJ 5 Dalvin Cook, MIN @ GB 6 Rashaad Penny, SEA contre DET 7 D’Andre Swift, DET @ SEA 8 Joe Mixon, CIN contre KC 9 Austin Ekeler, LAC contre DEN 10 Javonte Williams, DEN @ LAC 11 Najee Harris, PIT @ CLE 12 Ezekiel Elliott, DAL contre ARI 13 Saquon Barkley, NYG @ CHI 14 Jeff Wilson Jr., SF contre HOU 15 Melvin Gordon, DEN @ LAC 16 Damien Harris, NE contre JAX 17 Alvin Kamara, NO contre CAR 18 Cordarrelle Patterson, ATL @ BUF 19 David Montgomery, CHI contre NYG 20 Antonio Gibson, WAS contre PHI 21 Sony Michel, LAR @ BAL 22 Miles Sanders, PHI @ WAS 23 Devin Singletary, BUF contre ATL 24 James Conner, ARI @ DAL 25 Darrel Williams, KC @ CIN 26 D’Onta Foreman, TEN contre MIA 27 Rhamondre Stevenson, NE contre JAX 28 Josh Jacobs, LV @ IND 29 Michael Carter, NYJ contre TB 30 AJ Dillon, GB contre MIN 31 Jamaal Williams, DET @ SEA 32 Chase Edmonds, ARI @ DAL 33 Dare Ogunbowale , JAX @ NE 34 Rex Burkhead, HOU @ SF 35 Myles Gaskin, MIA @TEN 36 Chuba Hubbard, CAR @ NO 37 Jordan Howard, PHI @ WAS 38 Devonta Freeman, BAL contre LAR 39 Latavius ​​Murray, BAL contre LAR 40 Ke’Shawn Vaughn, TB @ NYJ 41 DeeJay Dallas, SEA contre DET 42 Tony Pollard, DAL contre ARI 43 Royce Freeman, HOU @ SF 44 Darrell Henderson, LAR @ BAL 45 Derrick Gore, KC @ CIN 46 Justin Jackson, LAC contre DEN 47 Craig Reynolds, DET @ SEA 48 Matt Breida, BUF contre ATL 49 Mike Davis, ATL @ BUF 50 Mark Ingram, NO contre CAR 51 Zack Moss, BUF contre ATL 52 Dontrell Hillard, TEN contre MIA 53 Nyheim Hines, IND contre LV 54 Jeremy McNichols, TEN contre MIA 55 Devontae Booker , NYG @ CHI 56 Brandon Bolden, NE contre JAX 57 Tevin Coleman, NYJ contre TB 58 Duke Johnson, MIA @ TEN 59 Jaret Patterson, WAS contre PHI 60 Alexander Mattison, MIN @ GB 61 Boston Scott, PHI @ WAS 62 Samaje Perine, CIN contre KC 63 Phillip Lindsay, MIA @ TEN 64 D’Ernest Johnson, CLE @ PIT 65 Joshua Kelley, LAC contre DEN 66 Ameer Abdullah, CAR @ NO 67 Peyton Barber, LV @ IND 68 Khalil Herbert, CHI contre NYG 69 Jonathan Williams, ÉTAIT contre. RPS