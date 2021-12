Classement Fantasy TE PPR Semaine 16 : Par qui commencer, s’asseoir à l’extrémité du football Fantasy

Notre classement Fantasy TE PPR de la semaine 16 pourrait être renversé avant la fin de la semaine à cause de toute la folie du COVID, mais pour l’instant, nous allons travailler avec ce que nous avons et vous aider à décider qui commencer et qui s’asseoir à l’extrémité serrée.

Il convient de noter que Darren Waller (genou) pourrait être de retour cette semaine, mais TJ Hockenson a terminé pour l’année après avoir subi une opération au pouce. Travis Kelce (vs Steelers), Mark Andrews (@ Bengals) et George Kittle (@ Titans) ont tous rejoint la classe d’élite des tight ends après de brèves interruptions, mais nous ne pouvons jamais avoir assez de producteurs à ce poste. (Mise à jour : Kelce a été placé sur la liste de réserve/COVID lundi, mais il a encore une chance de jouer lors de la semaine 16.)

Aussi fou que cela puisse paraître, James O’Shaugnessy (@ Jets) pourrait avoir le plancher le plus sûr des ligues PPR parmi les streamers potentiels. La confrontation avec les Jets est forte et les ailiers rapprochés des Jags ont profité de nombreuses cibles tout au long de la saison. Bien sûr, son plafond est limité par une mauvaise attaque des Jaguars, mais si vous avez besoin de points faciles et bon marché, c’est votre homme. Si vous voulez chasser autant que possible, CJ Uzomah (contre Ravens) est probablement le meilleur pari. Il a produit plusieurs semaines TE1 et a été le TE1 général deux fois cette saison. Plancher bas, plafond haut – n’est-ce pas là le but des séries éliminatoires fantastiques ?

D’autres options de streamer viables incluent Cole Kmet (@ Seahawks), Even Engram (@ Eagles), Jared Cook (@ Texans), Albert Okwuegbunam (@ Raiders). Chacun a probablement un potentiel supérieur à celui d’O’Shaugnessy mais inférieur à celui d’Uzomah. Le joueur qui convient le mieux à votre équipe dépend de ce dont vous avez besoin cette semaine.

Nous sommes sur les TE des Browns (@ Packers), Tyler Higbee (@ Vikings), Tyler Conklin (vs Rams) et Gerald Everett (vs Bears) cette semaine. Tous sont mieux adaptés comme options de touché ou de buste dans les ligues standard, et comme les affrontements sont défavorables, nous ne leur faisons pas confiance dans les séries éliminatoires fantastiques. Cependant, nous aimons le buste de la saison Noah Fant (@ Raiders) et les démarrez chaque semaine, asseyez-vous le mal de tête Zach Ertz (@ Colts), qui obtiennent tous deux certains des meilleurs matchs TE.

Encore une fois, préparez-vous avec une sauvegarde car l’un de vos haras incontournables pourrait apparaître sur la liste de réserve/COVID. Contrairement au RB et même au WR, vous ne pouvez pas vraiment menotter votre TE dans la plupart des cas, vous devez donc étudier les matchs et préparer votre pivot. Ce n’est pas amusant de gérer ce genre de choses pendant les séries éliminatoires fantastiques, mais personne n’a dit que gagner un titre serait facile.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements TE tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses des joueurs. Pour une analyse individuelle des principaux ET clés, cliquez ici.

Classement Fantasy TE PPR Semaine 16 : Par qui commencer à l’extrémité serrée

Classements basés sur PPR point complet notation

Rang

Joueur

1 Mark Andrews, BAL @ CIN 2 George Kittle, SF @ TEN 3 Travis Kelce, KC contre PIT 4 Darren Waller, LV contre DEN 5 Rob Gronkowski, TB @ CAR 6 Mike Gesicki, MIA @ NO 7 Dallas Goedert, PHI contre NYG 8 Zach Ertz, ARI @ IND 9 Kyle Pitts, ATL contre DET 10 Dawson Knox, BUF @ NE 11 Dalton Schultz, DAL contre WAS 12 Noah Fant, DEN @ LV 13 Hunter Henry, NE contre BUF 14 James O ‘Shaughnessy, JAX @ NYJ 15 Cole Kmet, CHI @ SEA 16 Evan Engram, NYG @ PHI 17 CJ Uzomah, CIN contre BAL 18 Jared Cook, LAC @ HOU 19 Tyler Higbee, LAR @ MIN 20 Albert Okwuegbunam, DEN @ LV 21 Ricky Seals-Jones, WAS @ DAL 22 Tyler Conklin, MIN contre LAR 23 Austin Hooper, CLE @ GB 24 David Njoku, CLE @ GB 25 Josiah Deguara, GB contre CLE 26 Gerald Everett, SEA contre CHI 27 Tyler Kroft, NYJ contre JAX 28 Jonnu Smith, NE contre BUF 29 Juwan Johnson, NO contre MIA 30 Jack Doyle, IND @ ARI 31 Tommy Tremble, CAR contre TB 32 Mo Alie-Cox, IND @ ARI 33 Zach Gentry, PIT @ KC