Classement Golden Boot 2020-2021 mis à jour

04/03/2021

Activé à 18:46 CEST

Attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est le grand dominateur de la Classement Soulier d’Or 2020/2021. L’attaquant polonais est toujours blessé, mais ses 35 buts en Bundesliga, qui se traduisent par un total de 70 points, le maintiennent en tant que leader incontesté.

Avec 23 buts, Cristiano Ronaldo et Leo Messi occupent la deuxième place dans le Classement Golden Boot de cette campagne. Ils suivent André Silva (Eintracht Francfort) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), que dans leur confrontation directe, les Portugais ont marqué le but gagnant qui le place troisième et brise l’égalisation entre les deux.

CLASSIFICATION DES BOTTES D’OR 2020/21

R. Lewandowski (Bayern): 70 points (35 buts)L. MESSI (Barcelone): 46 points (23 buts)C. Ronaldo (Juventus): 46 points (23 buts)A. Silva (Eintracht): 44 points (22 buts) E. Haaland (Dortmund): 42 points (21 buts) K. Junker (Bodø / Glimt): 40,5 points (27 buts) *K. Mbappe (PSG): 40 points (20 buts)R. Lukaku (Inter Milan): 38 points (19 buts) L. Suarez (Atlético): 38 points (19 buts)G. Moreno (Villarreal): 38 points (19 buts)P. Onuachu (Genk): 37,5 points (25 buts) *À. Pellegrino (Kristiansund): 37,5 points (25 buts) *G. Giakoumakis (Venlo): 36 points (24 buts) *K. Benzema (Real Madrid): 36 points (18 buts)M. Salah (Liverpool): 34 points (17 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principales ligues européennes (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.