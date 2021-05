Classement HDFC – Achat: bonne performance de l’entreprise au quatrième trimestre

Un employé s’occupe des clients dans une succursale bancaire de la Housing Development Finance Corp. (HDFC) à Mumbai, en Inde, le lundi 3 juin 2019. La décision sur les taux de la Reserve Bank of India est prévue pour le 6 juin. Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

HDFC a enregistré une solide augmentation de 60% en glissement annuel des décaissements de prêts aux particuliers au quatrième trimestre (croissance de 42% en glissement annuel au cours du S2FY21), ce qui s’est traduit par une saine augmentation de 5% en glissement annuel et de 13% en glissement annuel des prêts individuels (nets de cessions). La croissance globale des crédits (+ 11% en glissement annuel / + 3% en glissement annuel) a toutefois été impactée par une forte baisse du carnet de crédit-bail au cours du trimestre. La direction a indiqué que les décaissements de prêts en avril seulement sont plus élevés que ceux enregistrés au premier trimestre de l’exercice21. Cependant, l’élan devrait se ralentir dans les mois à venir en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 et de la situation de verrouillage intermittent.

La qualité des actifs reste stable: la qualité globale des actifs est restée largement stable avec des actifs bruts de phase 3 à 2,3% – t / t stable. La qualité des actifs sectoriels est également restée stable. Les prêts restructurés se sont élevés à ~ 45 milliards de roupies ou 0,8% de l’actif sous gestion, dont environ 27% étaient des prêts individuels et le solde du segment non individuel. Les prêts restructurés sont classés dans les actifs de phase 2. Les décaissements au titre du régime ECLGS se sont élevés à ~ 25 milliards (~ 0,4% de l’AUM). Les annulations de créances douteuses au cours de l’exercice 21 se sont élevées à 13,7 milliards de roupies ou ~ 0,25% de l’actif.

Les NIM compressent qoq; les opex restent élevés: la compression séquentielle des rendements des prêts a dépassé la baisse du coût des fonds, exerçant ainsi une pression sur les marges d’intérêt nettes. Les intérêts sur la reprise des intérêts de 1,1 milliard de roupies ont également eu un impact sur les rendements. Cependant, cela a été compensé par un revenu d’affectation sain de 4,4 milliards de roupies qui a permis de récupérer une certaine perte de marge. Les opérations d’exploitation sont restées élevées en raison de la hausse des coûts liés à l’ESOP.

Perspectives: Nous réduisons nos bénéfices de l’exercice 22/23 en moyenne de 7% sur des hypothèses de croissance plus faibles et révisons notre TP basé sur le SOTP à 2 900 roupies (contre 2 930 roupies plus tôt). Nous conservons la cote d’achat car nous pensons que la position dominante de HDFC dans le segment des prêts hypothécaires le rend bien placé pour profiter d’une forte demande de logements individuels. En outre, la baisse du coût des fonds lui permet de rivaliser avec les grandes banques et de protéger / accroître sa part de marché.

L’activité hypothécaire de base se négociant à c2,1x FY23e PBV, les valorisations sont, à notre avis, attrayantes. En outre, la plupart de ses filiales dans le domaine des services financiers continuent de bien se porter. Risques à la baisse: (i) impact prolongé et approfondi de la deuxième vague de COVID-19; (ii) une tarification agressive des produits par les banques; et (iii) une modération de la demande de logements.

