Classement HDFC «Acheter»; Les perspectives de croissance de l’entreprise restent saines

Ils s’attendent à ce qu’une croissance de 15 à 18% de l’AUM soit réalisable à moyen terme, menée par le segment du commerce de détail.

Nous avons accueilli Conrad D’Souza de HDFC Ltd pour un appel d’investisseurs dans lequel il a souligné que (i) alors que les cas de Covid ont augmenté, les risques de verrouillage / impact commercial sont beaucoup plus faibles; (ii) la demande de logements devrait se maintenir, même avec une certaine hausse des prix / retrait des réductions des droits de timbre et (iii) la pression sur la qualité des actifs se maintient et les provisions sont adéquates; Le verdict de SC devrait permettre aux prêteurs de poursuivre les recouvrements. Valorisation à 2x FY22 adj. PB est attractif et nous évaluons HDFC comme Buy.

Les affaires Covid peuvent ne pas perturber les affaires: même si le mgmt reste attentif à la récente augmentation des cas Covid, en particulier dans l’État du Maharashtra, ils pensent que l’impact ne sera pas aussi strict ou prolongé que par le passé. HDFC Ltd a également renforcé ses processus numériques et une grande partie de son personnel a été habilitée à travailler à distance. Même dans la ville de Mumbai, malgré l’augmentation des cas sur le terrain, la demande / activité est restée stable.

Perspectives de croissance saines: la demande de logements a connu une forte reprise au cours des derniers trimestres, ce qui devrait contribuer à maintenir les décaissements à un niveau en glissement annuel par rapport à leur attente (au milieu de 2020) d’une baisse d’environ 25%. L’exercice 22 devrait voir une croissance des décaissements de 30 à 35% sur une base faible et une demande saine. Mgmt estime que la demande devrait résister à une hausse modérée des prix de l’immobilier et même au retrait de la concession de droits de timbre dans le Maharashtra. Ils espèrent

Croissance de 15 à 18% de l’AUM réalisable à moyen terme menée par le segment de la vente au détail.

La décision SC peut aider les récupérations; provisionnement adéquat: la direction estime que la récente décision de la Cour suprême (i) impliquera que les défaillants seront reconnus comme NPL; et (ii) les prêteurs peuvent lancer un processus de recouvrement. HDFC a divulgué des NPL pro forma et même s’il peut y avoir un risque dans le portefeuille de l’entreprise, sa provision de coussin détenue à 1,2% des prêts est adéquate. Fait intéressant, bien que les investisseurs se préoccupent du portefeuille LRD, HDFC a enregistré des prépaiements plus importants à la suite des émissions de FPI.

Réitérer Acheter: Nous pensons que les valorisations actuelles de 2x PB ajusté FY22 sont attrayantes. Nous reportons notre PT au 23 mars et réitérons notre note d’achat avec un TP de 3 380 Rs, y compris la valeur des activités de prêt hypothécaire à 2,9x le 23 mars P / ABV.

