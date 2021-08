Classement HDFC – Tenir : Bon spectacle dans un environnement difficile

Il s’attend à ce que les recouvrements s’améliorent une fois les blocages terminés et que des poursuites judiciaires pourront être engagées contre les défaillants.

HDFC Ltd. (HDFC IN) a déclaré un bénéfice net de 30 milliards de roupies, en baisse de 2 % en glissement annuel et de 6 % en glissement trimestriel. La croissance des encours sous gestion a été entièrement tirée par le segment des particuliers (+14% en glissement annuel/i+2% en glissement trimestriel), tandis que les encours du segment non-particulier ont baissé de 9% en glissement annuel et de 4% en glissement trimestriel. HDFC a restructuré Rs 44,82 milliards (0,9% du portefeuille de prêts) au titre des OTR 1 et 2 ; dont 38% de crédits individuels et 62% de crédits non individuels (un grand compte). Les actifs bruts de la phase 3 ont augmenté de 27 pb en glissement trimestriel à 2,67%, tirés par une hausse de 38 pb en glissement trimestriel des NPL bruts des prêts individuels à 1,37%. La couverture des provisions pour les actifs de la phase 3 est tombée à 48,3% contre 52,1% au T4FY21.

Commentaire : La hausse du NIM au cours du trimestre s’explique par la baisse du coût des fonds, la baisse du report négatif des liquidités excédentaires, ainsi que le transfert de fonds liquides vers des titres d’État à rendement plus élevé. HDFC s’attend à ce que l’environnement de taux d’intérêt bas continue d’aider NIM ; cependant, des taux plus bas dépriment le revenu d’intérêt absolu. Il estime que la réduction des coûts d’exploitation dans le secteur des prêts au logement prendra du temps malgré la numérisation, car les exigences légales et la documentation sont trop onéreuses. Il s’attend à ce que les recouvrements s’améliorent une fois les blocages terminés et que des poursuites judiciaires pourront être engagées contre les défaillants.

Les perspectives de bénéfices s’améliorent; Maintenir Hold : Nous augmentons nos estimations de bénéfices pour prendre en compte des NIM plus élevés en raison de la baisse des coûts de financement. HDFC offrira probablement de meilleures perspectives de croissance des prêts individuels à moyen terme par rapport aux prêts aux développeurs ou au LRD. Cependant, cela faussera davantage la combinaison de prêts individuels de 78% des actifs sous gestion actuellement et conduira à une compression NIM et à des ROE de base modérés. En conséquence, nous estimons que les principaux ROE de HDFC resteront à environ 12 % au cours de l’exercice 21-24e. Par conséquent, nous maintenons la note Hold et conservons notre Rs 2 850 TP, ce qui implique une hausse de 15,8%. Nous augmentons également nos estimations de dividendes de 43 % au cours de l’EX22e, de 18 % au cours de l’EX23e et de 38 % au cours de l’EX24e alors que nous augmentons nos hypothèses de distribution de dividendes.

Risques à la baisse : (i) L’impact prolongé de Covid 19 peut peser sur les perspectives de croissance et de qualité des actifs ; (ii) une concurrence accrue des banques pourrait avoir un impact sur les marges.

Risques à la hausse : (i) Reprise meilleure que prévu dans le segment des non-particuliers ; (ii) l’expansion de la marge en raison d’un cycle de taux ou d’un mix de produits favorables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.