Classement Hero Motocorp : les revenus de Hold-Spares alimentent les performances

Le chiffre d’affaires de Rs 84 milliards de HMCL est supérieur de 4% à l’estimation.

Hero MotoCorp (HMCL) a affiché un EBITDA de Rs 10,7 milliards au T2FY22, 10 % au-dessus de notre estimation en raison d’une contribution plus élevée des pièces de rechange (13 % des ventes, en hausse d’environ 500 points de base QoQ sur une base de revenus plus élevée). Avec la normalisation des revenus des pièces de rechange, la montée en puissance des volumes sera le principal moteur de la marge. HMCL lancerait un véhicule électrique le 22 mars et prévoit de lancer des variantes/mises à niveau à intervalles réguliers. L’inventaire à 5-6 semaines apparaît sur le côté supérieur.

Compte tenu de la faiblesse de la demande, nous réduisons le BPA FY23E de 8%. Conservez « Hold » avec un TP de 3 019 Rs (à partir de 3 096 Rs) alors que nous reportons l’évaluation à Mar-23E. Une part croissante des exportations et un potentiel de remplissage des espaces blancs (vélos premium, scooters, VE) sont les principaux déclencheurs.

La contribution des pièces de rechange rebondit

Le chiffre d’affaires de Rs 84 milliards de HMCL est supérieur de 4% à l’estimation. La contribution des pièces de rechange a été le principal moteur. En conséquence, la contribution de rechange pour H1FY22 s’est normalisée à 11-12%. L’EBITDA à 10,7 milliards était supérieur de 12 % à l’estimation (comparé à un écart de 18 % au premier trimestre) en raison d’une augmentation des pièces de rechange, d’une hausse des prix au premier trimestre et du contrôle des coûts. La demande festive a diminué en raison de l’effet de base ainsi que du report de la demande en raison du retard de la mousson. Les perspectives de la demande semblent mitigées en raison de l’impact plus important de l’augmentation des prix de Covid/20-25% au cours des 2 dernières années dans le segment des navetteurs.

Expansion au-delà du noyau : sur la bonne voie

Les efforts de l’entreprise pour étendre sa présence dans les exportations, les vélos haut de gamme, les scooters et les véhicules électriques sont de bon augure. Le pacte avec Harley Davidson pour entrer dans le segment des poids moyens (>250cc) est un autre effort dans cette direction. De même, la stratégie à trois volets de HMCL sur les véhicules électriques – en interne (lancement en mars-22), Ather et Gogoro – montre également qu’elle se concentre sur le segment. Cependant, l’exécution de la stratégie est la clé de sa réévaluation.

Perspectives : des éléments positifs pris en compte

Nous continuons d’apprécier les efforts déployés par HMCL pour diversifier son portefeuille. Au stade actuel, nous pensons que le rapport risque/rendement est équilibré. Maintenir « HOLD/SN », en valorisant l’action à 18 fois le BPA de base de Mar-23E plus des liquidités/actions de 524. L’action se négocie à FY22/23E PE de 17,6x/15,7x.

