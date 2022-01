Classement LEC 2022 Spring Split Power

Le LEC étant presque de retour, ESTNN examine comment nos équipes se classent pendant la pré-saison.

Le championnat d’Europe League of Legends (LEC) est presque de retour. Avec une intersaison pleine de remaniements de liste, un afflux de talents débutants et quelques départs à succès. Nous allons donner notre classement de puissance de pré-saison pour le Spring Split LEC 2022.

10 – SK Gaming

Quelqu’un doit arriver 10e dans un classement de puissance, et bien que cela puisse être l’un des trois côtés, SK Gaming a été choisi. SK Gaming a ajouté que Sertuss et Gilius ont rejoint la liste, tandis que l’ancien jungler Treatz est passé au support pour 2022. Bien que Gilius ait l’expérience, il a quitté Schalke 04 après que l’équipe a été achetée par l’équipe BDS. En fin de compte, SK Gaming ne ressemble pas à une liste qui défiera, et même s’ils pourraient finir par se classer plus haut que 10e, il est peu probable qu’ils défient quoi que ce soit au printemps.

9 – Excel Esports

Après avoir échoué dans leur objectif de disputer les séries éliminatoires au cours de leurs trois premières années, Excel a besoin d’un nouveau disque pour 2022. Après avoir conservé quatre de sa liste, ajoutant juste Finn dans la voie du haut, Excel cherche au moins à s’appuyer sur 2021. Malheureusement, ils ‘ai conservé une liste qui a terminé 2021 en dehors des séries éliminatoires une fois de plus, alors que Finn est susceptible d’être une mise à niveau, cela pourrait être une autre division LEC difficile pour Excel Esports.

8 – Astralis

Astralis a terminé le Summer Split 2021 à la septième place aux côtés d’Excel. Après avoir ajouté Kobbe et Dajor à la liste, il ne semble pas avoir beaucoup évolué par rapport à 2021, les deux joueurs étant probablement au mieux des grades secondaires. Regardez beaucoup d’équipes au bas du tableau, à condition qu’elles construisent une liste, c’est bien, si elles cherchent juste à exister au sein du LEC, ce n’est pas idéal.

7 – Equipe BDS

L’équipe BDS est la plus récente équipe à entrer dans le LEC, achetant la place au FC Schalke 04. En tant que nouvelle équipe, BDS a décidé de constituer une équipe entièrement nouvelle pour 2022, et sur le papier, cela semble être un bon début. Ils ont recruté l’ancien entraîneur-chef de G2 GrabbZ et ont ajouté de nouveaux visages, dont trois sont originaires de la France natale de l’équipe. Le top laner Adam, le jungler Cinkrof, le mid laner Jaylink, ADC x Matty et le support LIMIT mèneront la ligne pour BDS en 2022. Bien qu’il soit peu probable que BDS finisse dans les trois premiers, ils ont une base de fans massive et leur potentiel d’être un succès dans le LEC est énorme.

6 – Inadaptés

Cela pourrait être un cas de « meilleur du reste » pour Misfits en 2022. Après avoir perdu Kobbe et Razork, ils ont ajouté Mersa au support, avec Neom rejoignant le rôle d’ADC et Shlatan passant de la liste de l’académie . Malheureusement, la liste des Misfits ne crie pas de qualité, et même le sixième pourrait être généreux.

5 – Voleur

Ayant réussi à terminer la saison régulière 2021 à la première place, c’est un 2022 étrange pour Rogue. Après avoir perdu Inspiré et Hans sama, ils ont ajouté Comp et Malrang à leur liste. Surtout, ils ont conservé Odoamne, Larssen et Trymbi, donc la liste devrait au moins pouvoir s’agrandir au cours de 2022. Pour l’instant, nous les avons placés à la cinquième place, mais si la liste peut se geler rapidement, nous pourrions voir le défi Rogue le plus tôt possible.

4 – G2 Esports

Après avoir formé une « équipe de rêve » au début de 2021, cette liste a été déchirée pour 2022. G2 a signé trois nouvelles signatures, avec la voie du haut Broken Blade et le duo de la voie du bas Flakked (ADC), Targamas (Support). Seuls les caPs et les Jankos restent dans la liste active. Mikyx restera avec G2 Esports en tant que remplaçant, sans qu’aucune équipe ne cherche à déclencher son rachat. Maintenant, la grande inquiétude pour G2 est de savoir dans quelle mesure ces nouveaux joueurs peuvent se regrouper et à quelle vitesse ils peuvent le faire. Il est certainement sûr de dire que, sur le papier, G2 est un côté plus faible que 2021, mais c’est avec la mise en garde que MAD a également été déclassé.

3 – Fnatic

On peut dire sans risque de se tromper que Fnatic a connu une intersaison/Mondiaux mouvementés. En mettant de côté tout le drame entre les joueurs et les retombées du leadership, Fnatic a réussi à entrer en 2022 avec une liste d’apparence mortelle. Avec Upset et Hylissang restant (Nisqy est également resté en tant que sous-marin) – Fnatic a ajouté Wunder (ancien G2) dans la voie du haut, Razork (ancien Misfits) jungler et mid laner Humanoid (MAD). Fnatic ne fait peut-être pas partie des favoris, mais ils seront parmi les meilleurs, à condition qu’ils puissent travailler rapidement en équipe.

2 – Lions fous

Après une année de double titre en 2021, les MAD Lions cherchent à s’appuyer sur cela pour 2022. Étonnamment pour certains, MAD a remplacé deux de leurs joueurs doubles titres en tant que nouveau mid laner Reeker, et ADC Unforgiven a rejoint la liste. La paire a remplacé les joueurs sortants Humanoid (maintenant chez Fnatic) et Carzzy (maintenant chez Vitality). Il est facile de considérer MAD comme les favoris en raison de leurs performances en 2021, cependant, MAD a perdu deux de ses meilleurs joueurs contre des équipes rivales, donc ce n’est peut-être pas si simple cette fois. De plus, avec l’émergence d’une nouvelle « super équipe », MAD pourrait faire face à un nouveau challenger sur son trône.

1 – Vitalité de l’équipe

Pour Vitality, c’est l’Europe qui se rapproche le plus d’une super équipe en ce moment, et avec elle, ils chercheront à remporter leur premier titre. Ils ont conservé le jungler 2021 Selfmade et prennent en charge Labrove, tout en ajoutant le top laner Alphari, le mid laner Perkz et ADC Carzzy. S’il est peut-être trop tôt pour épingler un favori au titre LEC, vous seriez fou de ne pas considérer Vitality comme l’un des favoris. Avec du talent et de l’expérience à travers la liste, Vitality est passé d’une équipe de sixième place en 2021 à l’une des listes les plus en vogue de League of Legends.

Le LEC reprendra vendredi 14 et nous aurons des récapitulatifs de chaque manche du Spring Split 2022.