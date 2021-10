Classement : Les 10 joueurs les mieux payés de la NBA

La saison 2021/22 du NBA Est en train de tomber. Il reste moins de trois jours avant le coup d’envoi d’une année qui revient enfin à la normale. 82 matchs de saison régulière que les meilleures stars de la ligue s’occuperont de leur offrir le spectacle dont aucune autre compétition au monde n’est capable.

Justement, ce cours portera une attention particulière à ces étoiles, divisées en deux groupes :

Ceux qui sont dans les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, et ont l’obligation de performer à leur plus haut niveau pour que la saison ne se transforme pas en un échec absolu si les finales NBA ne sont pas piétinées. Ceux qui, au contraire, ne se retrouvent pas dans des équipes candidates au ring, mais qui justement doivent proposer leurs meilleures versions pour pouvoir faire sortir à la fois les Lakers et les Nets de la carte.

La saison emblématique du 75e anniversaire de la NBA se termine mardi sur TNT ! # KiaTipOff21 # NBA75 Découvrez le programme TV national de la semaine d’ouverture ⬇️ pic.twitter.com/smjBSe0IiZ – NBA (@NBA) 16 octobre 2021

Bien qu’ils soient séparés dans les deux groupes déjà mentionnés, ils partagent tous un trait commun : l’argent. Le magazine Forbes a récemment publié la liste des 10 joueurs NBA qui gagneront le plus d’argent cette saison (y compris toutes vos sources de revenus). Sans trop de surprises, le classement est dominé par les Américains.

La liste: Un Top dirigé par ‘The King’

LeBron James : 111,2 millions de dollars. Stephen Curry : 92,8 millions de dollars. Kevin Durant : 87,9 millions de dollars. Giannis Antetokounmpo : 80,3 millions de dollars. Russell Westbrook : 74,2 millions de dollars. James Harden : 62,3 millions de dollars. Damian Lillard : 56,3 millions de dollars. Klay Thompson : 54 millions de dollars. Paul George : 47,8 millions de dollars. Jimmy Butler : 47 millions de dollars.