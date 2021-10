Classement : les 12 meilleurs « Peaks » de l’histoire de la NBA

La saison 2021/22 du NBA, avec seulement quatre jours avant son début officiel, ce sera l’un des plus spéciaux de son histoire. La plus haute compétition de basket-ball au monde fête cette année son 75e anniversaire, et il le fait de la meilleure façon possible.

C’est la première saison au cours de laquelle la NBA peut développer son activité, sans aucun type de restriction ou de modification, depuis l’arrivée de la pandémie mondiale de coronavirus. Plus d’un an et demi plus tard, et après deux parcours complètement touchés par la vague d’infections (entre les suspensions de joueurs, les matchs et la fameuse ‘bulle’ d’Orlando), la ligue récupère ses 82 matchs de saison régulière.

Bienvenue sur NBA Lane. # NBA75 pic.twitter.com/SOCCOBj1RB – NBA (@NBA) 7 octobre 2021

Au-delà, plusieurs actes d’hommage pour ces 75 ans sont également attendus tout au long de la saison. Actes officiels et articles spéciaux retraçant l’histoire de la NBA.

Sans aller plus loin, le média Sporting News a récemment publié un classement avec le 12 meilleurs sommets de tous les temps en NBA. C’est-à-dire les 12 joueurs qui ont atteint le plus haut niveau (soit au cours d’une ou plusieurs saisons) de toute l’histoire de la ligue. Il y a probablement beaucoup d’opinions à son sujet, très peu qui s’accordent les unes avec les autres, mais presque toutes avec une chose en commun : Michael Jordan au sommet.

Le classement des 12 choisis

Michael Jordan LeBron James Kareem Abdul-Jabbar Wilt Chamberlain Shaquille O’Neal Magic Johnson Larry Bird Kobe Bryant Bill Russell Kevin Durant Tim Duncan Stephen Curry