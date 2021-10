Classement Liga Santander – 10e journée

24/10/2021 à 18:10 CEST

Les Le Real Madrid s’est imposé sur le terrain du FC Barcelone (1-2) dans le classique du football espagnol, qui s’est joué lors de la 10e journée de la Liga 2021-2022. La victoire permet aux blancs de retrouver leur direction, bien que lié à 20 points avec Séville et la Real Sociedad, pour sa meilleure différence de buts. Les Barça, pour sa part, reste huitième avec quinze.

L’ensemble des Koeman avait plus de possession et dominait son éternel rival mais pardonnait quand il avait la meilleure opportunité, en bottes Destination. Dans la minute 32 le madridista Louer terminé un contre qu’il avait lui-même commencé en volant une balle à Memphis et a marqué le premier but du match. L’approche de l’entraîneur visiteur Carlo Ancelotti, donner le ballon à Barça jouer contre, ça a fini par payer quand Lucas Vazquez condamné sur la remise. Le premier objectif de Présage comme blaugrana il est arrivé à la minute 97 mais n’a pas empêché les 3 points de s’envoler du Camp Nou.

Avant le Séville bat Levante (5-3) et était chef provisoire, avant le triomphe de Madrid dans le Classique. Tant de Oliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos, Munir et Fernando ont donné la victoire au groupe de Lopetegui qui retrouve le sourire après avoir concédé la veille la première défaite de la saison, en grenade.

Un autre des grands duels du jour est celui qui affronte Athlète de Madrid et la Société réelle ce dimanche à 21h00 au Métropolitaine Wanda. Les donostiarras ajoutent 20 points en 9 matchs et ils reprendront la tête seuls s’ils marquent dans le fief rojiblanco; les de Siméone ils sont avec 17 en 8 matchs et ajouterait à l’égalité de tête avec une victoire.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Real Madrid 9 20 Séville 9 20 Real Sociedad 9 20 Osasuna 10 18 Atlético Madrid 8 17 Rayo Vallecano 9 16 Athletic 9 16 FC Barcelona 9 15