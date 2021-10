Classement Liga Santander – 11e journée

27/10/2021 à 23h20 CEST

Les Real Madrid il n’a pas pu marquer de but dans son stade et nul sans but contre Osasuna (0-0) dans le match correspondant à la 11e journée de la Liga 2021-2022. Malgré le faux pas, les blancs retrouvent leur direction provisoirement mais uniquement à cause de sa meilleure différence de buts puisqu’il est à égalité à 21 points avec Séville, Betis et Real Sociedad.

L’ensemble des Ancelotti a enchaîné le troisième match sans gagner à domicile après le nul contre lui Villarréal et la défaite européenne contre lui Shérif, Pendant ce temps, il Osasuna démontré son statut de meilleur visiteur de la compétition. Les rojillos avaient remporté les 4 matchs qu’ils avaient disputés à l’extérieur de cette saison auxquels ils ont ajouté un match nul honorable dans le Santiago Bernabeu ce qui les laisse sixième, avec 19 points, deux des quatre co-leaders.

Loin de la tête de table se trouve le FC Barcelone, neuvième avec 15, Quoi continue plongé dans sa crise de jeu et ses résultats après perdre dans le domaine du Rayo Vallecano (1-0). Une erreur d’enchaînement de plusieurs footballeurs culés a provoqué le seul but de la fête, annoté par le Colombien Radamel Falcao à une demi-heure.

Les occasions de la Barça Ils n’étaient pas très nombreux mais ils étaient clairs, comme un contre un de Nico et surtout une pénalité qui Dimitrievski arrêté Memphis à la minute 72. L’équipe Blaugrana a ajouté Vallecas la troisième défaite lors des 4 derniers matches de championnat et il est toujours sans victoire à l’extérieur cette saison, ce qui laisse son entraîneur très touché, Ronald Koeman.

Les Séville Debout leader après un nul à Majorque (1-1), mais a chuté à la deuxième place après le résultat de la Santiago Bernabeu. Derrière, dans Troisièmement, est votre voisin, le Le Betis, qui a battu Valence (4-1).

Le quatrième classé, et également co-leader, le Société réelle, jouera ce jeudi dans le domaine de celtique où il tentera de gagner et ainsi de reprendre le leadership tout seul mais avec un match de plus que Madrid et Séville. Le jeudi également, ce sera au tour du Athlète de Madrid, Qu’est que c’est septième avec 18 points avant de visiter le j’ai soulevé mais un triomphe le ferait accéder aux positions de la Ligue des champions.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

PJ Teams Points Real Madrid 10 21 Séville 10 21 Betis 11 21 Real Sociedad 10 21 Rayo Vallecano 11 19 Osasuna 11 19 Atlético Madrid 9 18 Athletic 10 17 FC Barcelona 10 15