Classement Liga Santander – 13e journée

11/06/2021 à 15:43 CET

Les Le FC Barcelone joue sur le terrain du Celta de Vigo son match correspondant à la 13e journée de Liga 2021-2022. L’équipe culé est maintenant dixième, avec 16 points, 9 de Leader, la Société réelle, ce qui s’additionne 25. Real Madrid et Séville ils sont deuxième et troisième respectivement, les deux avec 24, et pièce c’est lui Athlète de Madrid, avec 22; les trois avec un jeu moins que les donostiarras.

Le choc de Balles sera le dernier de l’entraîneur par intérim blaugrana Sergi Barjuan, avant l’arrivée de Xavi, et pour cette rencontre il a misé sur le même 11 qu’il a remporté à Kiev. L’équipe de Blaugrana espère briser le marasme de la ligue, après trois matchs sans victoire et avec seulement 4 points gagnés sur les 15 derniers en jeu, et ainsi progresser dans le classement après avoir été provisoirement dépassée par le Espagnol, après le victoire perica contre Grenade.

Ce samedi joue également le Real Madrid, à la maison avant lui Rayon Vallecano, à partir de 21h00 Une victoire blanche lui donnerait le leadership provisoire mais pour cela il doit améliorer l’image qu’ils ont donnée lors de leurs derniers matchs dans le Santiago Bernabeu.

Le reste des équipes qui sont en haut du tableau joueront leurs matchs ce dimanche et elles ont toutes des débuts très difficiles. D’abord jouera le Atetico de Madrid, à partir de 16h15 Mestalla, avant le Valence. A 18h30 c’est au tour du leader, le Société réelle, dans le domaine de Osasuna; et la journée se terminera Séville, avec le grand derby sévillan contre lui Bétis qui commencera à 21h00.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant, en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres.

Classement complet

Équipes PJ Points Real Sociedad 12 25 Real Madrid 11 24 Séville 11 24 Atlético Madrid 11 22 Betis 12 21 Rayo Vallecano 11 19 Osasuna 12 19 Athletic 12 18 RCD Espanyol 13 17 FC Barcelona 11 16