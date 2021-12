Classement Liga Santander – 16e journée

04/12/21 à 22:52 CET

Les Le Real Madrid a prolongé son avance en tête avec sa victoire à la Real Sociedad (0-2) dans le match correspondant à la 16e journée de LaLiga Santander 2021-2022. Les blancs atteignent le 39 points et ils ont déjà un avantage de 8 sur deuxième, qui est maintenant le Séville, avec 31.

Après être arrivé vierge à la mi-temps, le match de la Reale Arena rompu en faveur de l’ensemble des Ancelotti au début de la seconde mi-temps. Une belle action de Vinicius et Jovic, qui est entré dans le quart d’heure en raison d’une blessure à Benzema, le Brésilien a fini par en faire le premier but du match. Peu de temps après, c’est le Serbe qui a battu Remiro à la sortie d’un corner, établissant ce que serait le 0-2 final.

En plus du Madrid, Ce samedi toutes les équipes de la zone haute du classement ont joué. Il l’a fait en premier Séville qui a battu Villarreal (1-0) avec un but de Ocampos Et c’est deuxième, avec 31 points, avançant vers L’Atlético de Madrid qui s’est incliné dans son stade face à Majorque (1-2). Cunha Il a dépassé ceux de Siméone mais les Baléares ont renversé le score avec des buts dans la dernière ligne droite Russo et Kubo, ce dernier dans la remise.

Les matelas sont descendus jusqu’au quatrième place, avec 29 points, alors que lui Le Betis s’est imposé sur le terrain du FC Barcelone (0-1) et c’est maintenant troisième avec 30. L’équipe culé, qui reste septième avec 23, 16 au chef, ne pouvait pas avec la défense visiteuse, dirigée par l’ancien joueur de Barcelone Marc Bartra. Les Andalous, en revanche, ont cherché leurs options au contre et ont ainsi trouvé la palme à la 79e minute, avec le but de Juanmi.

Classement complet

Points PJ Teams Real Madrid 16 39 Séville 15 31 Betis 16 30 Atlético Madrid 15 29 Real Sociedad 16 29 Rayo 15 24 Barcelone 15 23