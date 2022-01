Classement Liga Santander – 19e journée

02/01/2022 à 22:53 CET

2022 commence bien pour lui FC Barcelone après sa victoire sur le terrain de Majorque (0-1) dans le match correspondant à la 19e journée de LaLiga Santander 2021-2022. Les deux solitaires Luuk de Jong quitte les culés tout près de la zone des Champions : quintes, avec 31 points, à l’un des Athlète de Madrid, chambre, et deux des Betis, troisième. Plus loin se trouve le Real Madrid, leader avec 46 points, malgré la défaite ce jour-là.

Les blancs sont tombés au minimum à Getafe (1-0) et, bien qu’ils aient huit points d’avance sur Séville, deuxième avec 38, ils ont joué deux autres matchs. Un énorme échec de Militao en a profité un je pour marquer le seul but du match à la 9e minute. Ancelotti possession dominée mais avec peu d’occasions et sans succès, répétant le scénario de ses nuls à domicile sans but encaissé Villarreal, Osasuna et Cadix. Encore une fois le manque de visée lui a coûté des points Madrid qui a concédé sa deuxième défaite en championnat.

La bosse du leader dans le Colisée Alfonso Pérez donne à ses poursuivants l’opportunité de leur couper des points. Le plus proche, le Séville, joue le lundi à 21h15 au domicile du Cadix. Les de Lopetegui, secondes avec 38 pointsIls n’auront pas la vie facile dans ce duel andalou car les locaux sont très nécessiteux, avant-dernier avec 14.

Qui n’a pas profité de la défaite de Madrid était le Bétis, suivant troisième avec 33 points, après avoir perdu à domicile contre le Celta (0-2). Les choses allaient mieux pour le Athlète de Madrid qui a battu le Rayo Vallecano (2-0) et a volé la quatrième place, revenant aux positions de la Ligue des champions. Un doublet de sangle servi l’ensemble de Siméone pour briser la séquence de quatre défaites consécutives et atteindre le 32 points.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Real Madrid 20 46 Séville 18 38 Betis 19 33 Atlético Madrid 19 32 Barcelone 19 31 Rayo Vallecano 19 30 Real Sociedad 19 30