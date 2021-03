Classement Liga Santander – 27e journée

13/03/2021 à 22:55 CET

Nino Vazquez R.

Le L’Atlético de Madrid n’est pas allé au-delà du nul initial sur le terrain de Getafe (0-0) et continue de perdre de la distance avec ses poursuivants. Le Leader Il n’a remporté que deux des 6 derniers matchs et est avec 63 points, 6 de plus que Madrid, deuxième avec 57, qui a remporté son match ce jour 27. Il Barça est troisième avec 56 mais si vous gagnez lundi à Huesca il sera à nouveau deuxième et sera classé 4e de la première place.

Le Le Real Madrid a souffert mais a battu Elche (2-1), à l’Alfredo Di Stefano. La victoire in extremis avait pour protagoniste Benzema qui a signé un doublé qui a servi les blancs à surmonter un affrontement qu’ils ont perdu en l’absence de 20 minutes et à revenir au la deuxième place.

Lundi clôturera la journée le FC Barcelona qui reçoit dans son stade Huesca, également à 21h00 Le duel contre le fond ne devrait pas lui poser de problème. Koeman dans leur quête pour revenir à la deuxième place du classement et, bien sûr, continuer à pousser le Athlétisme dans la course au titre.

Vous pouvez vérifier le Statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

