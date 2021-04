Classement Liga Santander – 31e journée

22/04/2021

le Le FC Barcelone bat Getafe au Camp Nou (5-2) dans le match qui s’est terminé lors de la 31e journée de LaLiga Santander 2020-2021. Cette nette victoire fait redevenir les culés tiers, maintenant avec 68 points, 5 du leader, le Athlète de Madrid, qu’est-ce qui ajoute 73, et deux des Real Madrid, deuxième avec 70.

Avec un jeu en attente de lecture, l’ensemble de Koeman est a coté de Athlétisme, l’une des deux équipes qui dépendent de leurs propres résultats pour être championne de cette ligue paire. Le trio habituel de candidats a été rejoint par Séville qui continue avec sa séquence de victoires et est maintenant chambre, avec 67 points.

L’équipe Blaugrana, avant d’affronter la Getafe, a eu la pression supplémentaire que tous ses rivaux de la zone supérieure avaient remporté leurs matchs. le Le leader de l’Atlético de Madrid s’est débarrassé de Huesca (2-0), jeudi après-midi, grâce à un but de sangle dans la première moitié et une autre de Carrasco dans la seconde.

Mercredi, le Le Real Madrid a pris les trois points sur le terrain de Cadix (0-3). Une pénalité de Benzema servi la boîte Zidane pour devancer le Carranza. Odriozola et encore Benzema, avec des coups de tête individuels, ils ont porté le score à 0-3 avec lequel les équipes sont entrées à la mi-temps et n’ont plus bougé en seconde période.

Et avant que les blancs ne jouent et Séville a gagné lors de sa visite à Levante (0-1) avec lequel il a provisoirement avancé FC Barcelona. Mais les Blaugrana triomphent contre lui Getafe retourne à ceux de Lopetegui aile quatrième position.

Vous pouvez vérifier le Statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

Équipes PJ Points Atlético Madrid 32 73 Real Madrid 32 70 FC Barcelone 31 68 Séville 32 67